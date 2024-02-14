بطولة النخبة لكرة اليد: مباراة مؤجلة - الترجي الرياضي يفوز على بعث بني خيار 37-28

فاز الترجي الرياضي على بعث بني خيار بنتيجة 37 مقابل 28 في المباراة المؤجلة التي استكملت اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي لحساب الجولة السادسة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.



وكانت المباراة التي دارت يوم 8 ديسمبر الماضي توقفت في الدقيقة 40 بقرار من الحكم بسبب تسرب الامطار لقاعة الزواوي. وكان الترجي الرياضي متقدما بنتيجة 28 - 17.

وبهذ الفوز، عزز فريق "الاصفر والاحمر" مركزه في صدارة الترتيب برصيد 60 نقاط مقابل 42 نقطة لبعث بني خيار الذي ياتي في المركز الرابع.



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وفي ما يلي الترتيب :

الفريق ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 60 20

2 - النادي الافريقي 53 20

3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 47 20

4 - البعث الرياضي ببني خيار 42 20

5 - مكارم المهدية 40 20

6 - النجم الرياضي الساحلي 39 20

- الاتحاد الرياضي التميمي 39 20

8 - نادي كرة اليد بجمال 37 20

9- سبورتينغ المكنين 36 20

10 - النسر الرياضي بطبلبة 29 20

- الشبيبة الرياضية بالشيحية 29 20

12 - النادي الرياضي الهلالي 28 20