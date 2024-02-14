Babnet

النادي الصفاقسي يفوز وديا على مستقبل وادي الليل 5-1

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 17:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فازالنادي الصفاقسي على مستقبل وادي الليل بنتيجة 5-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور وذلك في اطار الاستعداد لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

سجل اهداف النادي الصفاقسي كل من موسي كونتي وحازم الحاج حسن واسامة البحري الى جانب ثنائية ليوسف بشة فيما جاء هدف مستقبل وادي الليل عن طريق وحيد التيمي.
ويدخل النادي الصفاقسي مرحلة التتويج بنقطة حوافز. وسيستضيف فريق عاصمة الجنوب في الجولة الاولى النادي الافريقي يوم 5 مارس القادم بداية من الساعة 14.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282177


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*