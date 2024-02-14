النادي الصفاقسي يفوز وديا على مستقبل وادي الليل 5-1

فازالنادي الصفاقسي على مستقبل وادي الليل بنتيجة 5-1 في المباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور وذلك في اطار الاستعداد لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



سجل اهداف النادي الصفاقسي كل من موسي كونتي وحازم الحاج حسن واسامة البحري الى جانب ثنائية ليوسف بشة فيما جاء هدف مستقبل وادي الليل عن طريق وحيد التيمي.

ويدخل النادي الصفاقسي مرحلة التتويج بنقطة حوافز. وسيستضيف فريق عاصمة الجنوب في الجولة الاولى النادي الافريقي يوم 5 مارس القادم بداية من الساعة 14.



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