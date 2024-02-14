نادي محيط قرقنة - منير راشد مدربا جديدا

اعلن نادي محيط قرقنة، اليوم الاربعاء، عن تعيين منير راشد مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب حافظ القيطوني الذي انتقل الى فريق وفاق سطيف الجزائري كمدرب مساعد لعمار السويح.



واشار الفريق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان راشد باشر مهامه اليوم بملعب 2 مارس.





...



ويحتل نادي محيط قرقنة المركز العاشر رفقة مكارم المهدية في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.