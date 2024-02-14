مدنين: اولياء تلامذة معهد اجيم ينفذون وقفة احتجاجية وتوقف الدروس احتجاجا على قرار ايقاف حصص التربية البدنية

نفذ اولياء تلاميذ اقسام البكالوريا بمعهد اجيم جربة من ولاية مدنين، صباح اليوم الاربعاء، وقفة للاحتجاج على قرار المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ايقاف حصص التربية البدنية بالمعهد بسبب عدم صلوحية الفضاء الرياضي وعدم استجابته لشروط السلامة للتلاميذ والمدرسين.



وتوقفت تزامنا مع هذه الوقفة، كافة الدروس بالمعهد، للمطالبة بايجاد حلول والتدخل العاجل لاستئناف حصص الرياضة وخاصة لفائدة تلاميذ البكالوريا حتى لا يحرموا من اختبارات البكالوريا رياضة، ومن عدة شعب تمثل الرياضة شرطا اساسيا للالتحاق بها وفق عديد التلاميذ.

ومن جهتهم، دعا الاولياء سلطة الاشراف من وزارة التربية بالتدخل العاجل لتهيئة الملاعب الرياضية بالمعهد، ووضع الامكانيات اللازمة لحلول وقتية في انتظار اشغال تهيئة كاملة للفضاء الرياضي، ودعوة وزارة الشباب والرياضة الى مراجعة قرارها في توقيف حصص التربية البدنية لاعتباره "غير صائب ومجحف" لتلاميذ البكالوريا في مثل هذه الفترة من العام الدراسي، وفق تعبيرهم



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وانتهى التحرك الاحتجاجي السلمي للاولياء والتلاميذ بجلسة جمعت ممثلين عن الاولياء بمقر معتمدية جربة اجيم اشرف عليها معتمد المنطقة وممثل عن المندوبية الجهوية للتربية تمثلت ابرز مخرجاتها في معالجة الوضعية في غضون اسبوع، وذلك بعد وضع الاليات اللازمة لتهيئة الفضاء الرياضي بالاتربة وتوفير حد ادنى من الظروف المناسبة لممارسة النشاط الرياضي كحلول ظرفية وعاجلة في انتظار برنامج لتهيئة وتدخل شامل يتطلب اعتماد مسار اداري من دراسات وتوفير الموارد وصولا الى طلب العروض وغيرها من الاجراءات.

كما تقرر ان تعقد مندوبيتي التربية والشباب والرياضة جلسة في اقرب الاجال للتنسيق فيما بينهما ومراجعة قرار توقيف النشاط الرياضي بعد القيام بالتحسينات الضرورية.

وتمت دعوة المجتمع المدني والاولياء لمعاضدة الجهود سواء في التدخل بالفضاء الرياضي او بحملة نظافة بالمعهد امام تراكم كميات من فواضل البناء ومن البلاستيك والاعشاب الطفيلية التي اكتسحت المكان.