وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بولاية توزر يمسح حوالي 100 هكتار

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر، الاربعاء، عقارا دوليا فلاحيا يمسح جمليا حوالي 100 هكتار كائن بمعتمدية نفطة من ولاية توزر، سبق الاستيلاء عليه من قبل الغيروتصرفوا فيه بوجه غير قانوني.



ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، تنفيذا لسياسة الدّولة الهادفة إلى حفظ ملك الدولة والتصدّي لكلّ أشكال الاعتداءات التي تطاله.





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وجرت عملية اسرتجاع العقار، وفق المصدر ذاته، بحضور كافة الأطراف المتداخلة في تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن والي الجهة في الغرض.



وأفادت الوزارة، في هذا الصدد، أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر، قد تسلمت العقار المذكور في انتظار إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية بالجهة طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها.

