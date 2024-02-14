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نابل: تسجيل 5 حالات وفاة ناجمة عن تسرب الغاز المنزلي وإسعاف 52 مصابا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 14:39 قراءة: 0 د, 24 ث
      
سجلت مصالح الإدارة الجهوية للحماية بنابل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة (من شهر نوفمبر 2023 إلى غاية موفي جانفي 2024)، 5 حالات وفاة جراء تسرب الغاز المنزلي، بالإضافة إلى القيام ب 52 عملية اسعاف ونقل لمصابين، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية
وتفيد الإحصائيات ذاتها، أن أعوان الحماية المدنية قاموا خلال ذات الفترة، ب39 تدخلا في هذا الإطار مقابل 34 تدخلا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة والتي تم خلالها تسجيل 4 وفيات و33 عملية إسعاف ونقل


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