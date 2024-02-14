ريقبي بـ15 لاعبا / تصنيف الاتحاد الدولي: المنتخب التونسي للسيدات 30 عالميا والثالث افريقيا والاول عربيا

احتل المنتخب التونسي للرقبي للسيدات المركز 30 عالميا والثالث افريقيا بعد جنوب افريقيا (13 ) وكينيا (23) و الاول عربيا . ويتصدر منتخب سيدات انقلترا التصنيف العالمي لصنف السيدات متقدما على منتخبي نيوزيلاندا وفرنسا.



اما في تصنيف الاتحاد الدولي للرقبي (صنف الذكور ) فيحتل المنتخب التونسي للرجال للرقبي المرتبة (48 عالميا) والمركز السابع افريقيا والثاني عربيا بعد المغرب ( 46 ) في التصنيف العالمي الأخير للاتحاد الدولي للرقبي الذي نشر مند يومين





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ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا "العملاق" المتوج بكأس العالم-2023، التصنيف العالمي امام ايرلندا زنيوزيلاندا زفرنسا وانقلترا.

وعلى الصعيد الافريقي يتصدر بطل العالم منتخب جنوب افريقيا الترتيب يليه منتخب زيمبابوي (31 عالميا) وكينيا (34) واوغندا (37) والمغرب (46) وكوتديفوار(47) وتونس (48).