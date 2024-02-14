Babnet

ريقبي بـ15 لاعبا / تصنيف الاتحاد الدولي: المنتخب التونسي للسيدات 30 عالميا والثالث افريقيا والاول عربيا

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 15:27 قراءة: 0 د, 33 ث
      
احتل المنتخب التونسي للرقبي للسيدات المركز 30 عالميا والثالث افريقيا بعد جنوب افريقيا (13 ) وكينيا (23) و الاول عربيا . ويتصدر منتخب سيدات انقلترا التصنيف العالمي لصنف السيدات متقدما على منتخبي نيوزيلاندا وفرنسا.

اما في تصنيف الاتحاد الدولي للرقبي (صنف الذكور ) فيحتل المنتخب التونسي للرجال للرقبي المرتبة (48 عالميا) والمركز السابع افريقيا والثاني عربيا بعد المغرب ( 46 ) في التصنيف العالمي الأخير للاتحاد الدولي للرقبي الذي نشر مند يومين

...

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا "العملاق" المتوج بكأس العالم-2023، التصنيف العالمي امام ايرلندا زنيوزيلاندا زفرنسا وانقلترا.
وعلى الصعيد الافريقي يتصدر بطل العالم منتخب جنوب افريقيا الترتيب يليه منتخب زيمبابوي (31 عالميا) وكينيا (34) واوغندا (37) والمغرب (46) وكوتديفوار(47) وتونس (48).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282154


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*