سيدي بوزيد: تسجيل عدد من المخالفات وحجز بضائع في اطار انشطة الشرطة والحرس البلدي بالولاية

قامت فرق الشرطة والحرس البلدي بسيدي بوزيد والرقاب، بتحرير عدد من المخالفات الصحية والعدلية وحجز عدد من المواد في اطار عملها الرقابي خلال الأسبوعين الماضيين، حسب ما تم الإعلان عنه خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، أمس الثلاثاء بمقر الولاية.



وقامت فرقة الشرطة البلدية بسيدي بوزيد بتحرير 35 مخالفة صحية للمحلات المفتوحة للعموم من اجل عدم احترام قواعد حفظ الصحة والاستيلاء على الطريق العام والرصيف، بالإضافة الى تنفيذ 23 عملية حجز مختلفة وازالة 5 نقاط انتصاب فوضوي بسيدي بوزيد والرقاب.





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وبدورها حررت فرقة الحرس البلدي بالرقاب 9 محاضر عدلية من اجل الاستيلاء على الطريق العام والرصيف والبناء بدون رخصة و10 محاضر عدلية من اجل الانتصاب الفوضوي، الى جانب 19 مخالفة صحية من اجل عدم احترام قواعد الصحة في حين قامت فرقة الحرس البلدي بسيدي بوزيد بتحرير 15 مخالفة صحية و25 تنبيها كتابيا للمحلات المفتوحة من اجل الاستغلال المفرط للرصيف و29 مخالفة اقتصادية و6 محاضر عدلية من اجل البناء والتعمير والانتصاب الفوضوي و16عملية حجز مختلفة.