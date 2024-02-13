جلسة عمل وزارية تقر جملة من المساعدات المالية لفائة العائلات المعوزة الى جانب الترفيع في قيمة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل

أقرت جلسة وزارية، انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة.



فقد اقرت الجلسة مساعدات مالية لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارا لفائدة 340 ألف عائلة، بمبلغ جملي يساوي 20.4 مليون دينار. كما سيتم توزيع منح بنفس القيمة بمناسبة عيد الفطر.





وتقرر في هذه الجلسة الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 م.د، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وتناولت الجلسة برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان لسنة 2024، اذ تولى وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، وممثل عن وزارة الشؤون الثقافية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2024، بحضور وزيرة المالية.كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها الى جانب إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.