مجلس وزاري مضيق ينظر في مختلف الإستعدادات الاقتصادية لشهر رمضان 1445

أقرّ مجلس وزاري مضيّق انتظم، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، اتخاذ كافّة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان 1445 (مارس/أفريل 2024).



وأقرّ المجلس، الذّي إنتظم بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، وبحضور الوزراء المعنيين، مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.





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وأكّد المجلس الوزاري المضيّق، الذّي خصّص للنظر في برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان، تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.



وأقرّ المجلس، أيضا، تعديل روزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي، ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية، التّي يتميّز بها شهر رمضان.



كما أقرّ تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.