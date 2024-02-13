بن عروس: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلوحية

تمكنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة (إقليم بن عروس)، في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالصحة العمومية وإثر مداهمة مستودع عشوائي كائن بالجهة، من حجز كمية من المواد الاستهلاكية مجهولة المصدر ومنتهية الصلوحية، ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، وقدرت قيمة المحجوز وفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني صدر اليوم الثلاثاء، ب 18 ألف دينار .

كما تمكنت دورية تابعة لوحدات الحرس البلدي بمنطقة بن عروس، وفق ذات البلاغ، من حجز أكثر من طنين (02) من مسحوق ملون غذائي و32100 قارورة بلاستيكية فارغة مختلفة الأحجام داخل شركة مختصة في تجارة مواد مختلفة ولا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة لذلك، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

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