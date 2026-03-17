ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تداولات الثلاثاء بنسبة 1.8%، في ظل استمرار القلق بشأن الإمدادات على خلفية الحرب على إيران والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.
وبحلول الساعة 07:16 GMT، صعدت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF الهولندي، الذي يُعد معيارًا لأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 1.8% لتبلغ 614.4 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
وكانت العقود قد استهلت تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 2.3%، مسجلة 617.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
وشهدت أسعار الغاز في السوق الأوروبية موجة ارتفاع حاد منذ 2 مارس، إذ قفزت آنذاك بنسبة 50% لتصل إلى 590 دولارًا لكل ألف متر مكعب، قبل أن تتجاوز في اليوم التالي مستوى 780 دولارًا للمرة الأولى منذ 2 فيفري 2023.
يُذكر أن الأسعار بلغت ذروتها التاريخية عند 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022.
