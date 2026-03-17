Babnet   Latest update 10:57 Tunis

ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b91c97ef61e9.42102083_ilohmgnqfkejp.jpg>
صورة تعبيرية
Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 10:17
      
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تداولات الثلاثاء بنسبة 1.8%، في ظل استمرار القلق بشأن الإمدادات على خلفية الحرب على إيران والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.

وبحلول الساعة 07:16 GMT، صعدت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF الهولندي، الذي يُعد معيارًا لأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 1.8% لتبلغ 614.4 دولارًا لكل ألف متر مكعب.


وكانت العقود قد استهلت تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 2.3%، مسجلة 617.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.


وشهدت أسعار الغاز في السوق الأوروبية موجة ارتفاع حاد منذ 2 مارس، إذ قفزت آنذاك بنسبة 50% لتصل إلى 590 دولارًا لكل ألف متر مكعب، قبل أن تتجاوز في اليوم التالي مستوى 780 دولارًا للمرة الأولى منذ 2 فيفري 2023.

يُذكر أن الأسعار بلغت ذروتها التاريخية عند 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325607

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
20°-8
17°-10
15°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 24856,6
  • (16/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38627 DT
  • (16/03)
  • 1 $ = 2,95298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>