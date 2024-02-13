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تونس: تسعيرة الحج حددت بـــــــ19.970.000 د

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 16:13 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة الشـــؤون الدينيّــــــــة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ تسعـــــــيرة الحــــــجّ بالنسبـــة لموســـــم 1445هـ / م 2024، حُدّدت ب 19970 د
وتتوزع التسعيرة ، بين معلوم الإقامة والخدمات المحدّد من شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات ب16400 د ، ومعلوم تذكرة السفر المحدّد من شركة الخطوط التونسيّة ب"3570 دينار
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ودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائيّة إلى التوجّه بداية من يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجملي والحصول على بطاقة مسبقـة الـدفع dinarsmart e- لتقديمها بالشبابيك الموحّدة.
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كما دعتهم إلى التوجّه بداية من يوم الجمعة 16 فيفري 2024 إلى الشباك الموحّد بمركز ولاية كلّ حاج وفقا لروزنامة الشبابيك الموحّدة الصادرة في الغرض، مصحوبا بالوثائق التالية :
جواز سفر صالح إلى غاية موفّى شهر ديسمبر 2024
نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة.
03 صور شمسيّة بخلفيّة بيضاء.
شهادة تلقيح ضد كوفيد 19
شهادة البصمة الحيوية VISABIO.


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