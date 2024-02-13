تونس: تسعيرة الحج حددت بـــــــ19.970.000 د



وتتوزع التسعيرة ، بين معلوم الإقامة والخدمات المحدّد من شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات ب16400 د ، ومعلوم تذكرة السفر المحدّد من شركة الخطوط التونسيّة ب"3570 دينار

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ودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائيّة إلى التوجّه بداية من يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجملي والحصول على بطاقة مسبقـة الـدفع dinarsmart e- لتقديمها بالشبابيك الموحّدة.

أعلنت وزارة الشـــؤون الدينيّــــــــة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ تسعـــــــيرة الحــــــجّ بالنسبـــة لموســـــم 1445هـ / م 2024، حُدّدت ب 19970 دوتتوزع التسعيرة ، بين معلوم الإقامة والخدمات المحدّد من شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات ب16400 د ، ومعلوم تذكرة السفر المحدّد من شركة الخطوط التونسيّة ب"3570 دينارودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائيّة إلى التوجّه بداية من يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 إلى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحجّ الجملي والحصول على بطاقة مسبقـة الـدفع dinarsmart e- لتقديمها بالشبابيك الموحّدة.

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كما دعتهم إلى التوجّه بداية من يوم الجمعة 16 فيفري 2024 إلى الشباك الموحّد بمركز ولاية كلّ حاج وفقا لروزنامة الشبابيك الموحّدة الصادرة في الغرض، مصحوبا بالوثائق التالية :

جواز سفر صالح إلى غاية موفّى شهر ديسمبر 2024

نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة.

03 صور شمسيّة بخلفيّة بيضاء.

شهادة تلقيح ضد كوفيد 19

شهادة البصمة الحيوية VISABIO.