تيسير اداء مناسك الحج، محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الدينية

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على ضرورة بذل كل الجهود من أجل تيسير أداء حجيجنا الميامين لمناسك الحجّ لهذه السنة، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، يوم الاثنين في قصر قرطاج.



واطلع رئيس الدولة على ما تم التوصّل إليه من تخفيضات مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات ومع شركة الخطوط التونسية، فضلا عن تخفيض سعر الصرف الذي يمكن اعتماده من قبل البنك المركزي التونسي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.





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كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة اختيار المرافقين بناء على معايير موضوعية لأن مهمتهم هي المرافقة والتوجيه والإرشاد في كل مكان بالبقاع المقدسة، علاوة على توفير كل الخدمات الصحية للحجاج كلما احتاجوا إلى إسعاف أو تدخل طبي.

