المستشفى الجامعي شارل نيكول يُنجز أول عملية استئصال كُلية بالجراحة الروبوتية في تونس

نجح المستشفى الجامعي شارل نيكول، أمس الثلاثاء، في إجراء أول عملية استئصال كلية بتقنية الجراحة الروبوتية على المستوى الوطني، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة اليوم.



وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذا الإنجاز يُعدّ خطوة تاريخية في مسار تطوير الطب في تونس، مبيّنة أن العملية أُنجزت من قبل فريق جراحة وزرع الكلى بإشراف الأستاذ رياض بن سلامة، وبالتعاون مع فريق الإنعاش والتخدير بقيادة الأستاذة علياء الجابري، وبمشاركة خبير في الجراحة الروبوتية من كوريا الجنوبية، إلى جانب الإطارات الطبية وشبه الطبية.









وأضاف البلاغ أن هذا الأسلوب الجراحي المتطوّر يوفّر دقّة أعلى، وتدخلا جراحيا أقل، ومضاعفات أقل، فضلا عن تعاف أسرع للمريض، ويمثل نقلة نوعية في مجال الجراحة الدقيقة بتونس.



وذكرت الوزارة بأن هذا الإنجاز تمّ بالتعاون مع قسم الجراحة العامة "ب" بإشراف الأستاذ رمزي نويرة وفريقه، وبدعم تقني من خبراء كوريين، مؤكدة أن تونس تثبت اليوم أن الاستثمار في الكفاءات والتكنولوجيا يُحدث الفارق ويخدم صحة المواطن، وفق نصّ البلاغ.



