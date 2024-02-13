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جندوبة: مخاوف من توسع دائرة مكان الانزلاق الارضي الذي شهدت المنطقة منذ سنوات خاصة في ظل عدم تهيئته الطريق المارة من مدينة بني مطير

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Publié le Mardi 13 Février 2024 - 14:16 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعرب عدد من متساكني حي 2 مارس والوافدين على مدينة بني مطير من ولاية جندوبة من مستعملي الطريق، عن تزايد مخاوفهم من المخاطر التي بات يشكلها الانزلاق الأرضي الذي جدّ منذ سنوات بذات الطريق، خاصة مع غياب العلامات التنبيهية وفي ظل عدم التدخل لاصلاح الطريق

وذكر عدد من مستعملي الطريق في تصريح لصحفي "وات" ان الانزلاق الأرضي الذي الحق اضرارا بالطريق المار من مدينة بني مطير في اتجاه مدينة عين دراهم في الاتجاهين، هو حاليا يزحف نحو عدد من المساكن بالاضافة الى مؤسستين عموميتين (مؤسسة مهجورة ومدرسة ابتدائية) وناد للأطفال ينشط بالكنيسة القريبة من مكان الانزلاق، وفق قولهم، وقد انهارت أجزاء من الطريق بصفة كلية، وفق ما عاينه صحفي "وات".
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ووفق الكاتبة العامة لبلدية بني مطير اكرام شلّو الجد، ان الانزلاق، الذي توسعت دائرته تعود بدايته الى سنة 2018، وان التعطيلات التي حالت دون معالجته تتعلق بعدم استكمال صاحب المقسم المحاذي للطريق، الذي جدّ به الانزلاق وتركيز جدار اسفلتي حتى يتسنى لبلدية المكان استكمال الإجراءات التي تدخل تحت طائلة صلاحياتها.
واوضحت في تصريح لصحفي "وات" انه تبين ان صاحب المقسم مقيم بالخارج، وهو ما استوجب الشروع في الإجراءات القانونية الرامية الى إلزامه بتنفيذ تعهداته المضمنة برخصة البناء واستكمالها معالجة الانزلاق بصفة جذرية تضمن سلامة مستعمليه والمباني القريبة منه.


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