والي بنزرت يلتقي اسر المفقودين في رحلة غير نظامية ويؤكد حرص جميع الهياكل على تقصي اخبارهم  والبحث عنهم

اكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،ان أجهزة وهياكل الدولة تعمل على البحث والتقصي عن جميع الأشخاص المفقودين ، اصيلي مختلف المعتمديات من الذين غادروا الجهة في رحلة غير نظامية منذ فجر الثلاثاء الفارط ، وانقطعت كل اشكال الاتصال معهم .





واشار الوالي لدى استقباله اليوم بمقر الولاية عددا من ممثلي وافراد عائلات المفقودين ، انه تم تسخير مجمل الإمكانيات والطاقات وانه تتم متابعة ادق التفاصيل والمعلومات التي من شانها طمانة العائلات وبقية المكونات المجتمعية والرسمية ، علاوة على تفعيل كل الإجراءات الديبلوماسية بالتنسيق مع مصالح السفارة والقنصليات التونسية بايطاليا لتقصي أي معطيات تؤدي لمعرفة مصيرالمشاركين في رحلة غير نظامية منذ فجر الثلاثاء الماضي .



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كما دعا والي بنزرت الجميع للتدقيق واليقظة والتحري بشان كل المعلومات التي قد تبث هنا وهناك بشان المفقودين والتواصل مع المصالح الرسمية الجهوية في الغرض لمعرفة الحقيقة .

ومن جانبهم اعرب عدد من افراد المفقودين بالمناسبة "عن تقديرهم لجميع الإجراءات والمجهودات التي تبذل من قبل السلط الجهوية وجميع أجهزة الدولة راجين السلامة للمفقودين" .

وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، أكد في تصريح إعلامي تواصل عمليات التمشيط باستعمال مروحية وبالاشتراك بين جيش البحر والحرس البحري وبالاستعانة بالخوافر البحرية ،بحثا عن المفقودين في الرحلات غير النظامية ومنهم افراد المجموعة التي غادرت سواحل راس انجلة ببنزرت مطلع الأسبوع الفارط على متن قارب صيد وهي تضم 17 شخصا من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

يشارالى ان الواقعة تعود لفجر الثلاثاء الفارط حين نفذ 17 شخصا رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل راس انجلة قبل ان ينقطع الاتصال بهم