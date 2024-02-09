الصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة: 112 مشاركا من 174 دار ثقافة

انطلقت أمس الخميس فعاليات الصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة في دورته الثالثة التي تتواصل الى غاية يوم 10 فيفري الجاري بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.



ويشارك في هذا الصالون 180 نادي فنون تشكيليّة و1122 مشارك ممثّلين عن 174 دار ثقّافة وقد تأهّل للمرحلة الوطنيّة 72 عملا فنّيا، حيث ستتولى لجان التّحكيم القائمة على المسابقات اختيار متوّج عن كل فئة عمرية.





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وتتظّم هذه التظاهرة الإدارة العامّة للعمل الثّقافي بالشّراكة مع المركز الثّقافي الدولي بالحمامات وبالتّعاون مع اتحاد الفنانين التّشكيليين والمركّبات الثّقافيّة بالجمهورية التونسية.



وكانت وزيرة الشّؤون الثّقافيّة حياة قطاط القرمازي، قد افتتحت الصّالون الوطني لنوادي الفنون التّشكيليّة بدور الثّقافة، حيث أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة أن هذه التظاهرة تندرج ضمن برنامج الوزارة الإصلاحي الرّامي إلى الارتقاء بالناشئة والاحاطة بها وصقل مواهبها وتربيتها على ذائقة تُجلّ الثّقافة والفنون من خلال تطوير المضامين والأنشطة صلب المؤسّسات العموميّة للعمل الثّقافي، مضيفة أن هذا الحدث يهدف إلى التّرويج والتّعريف بإنتاجات نوادي الفنون التّشكيليّة بدور الثّقافة بكل الجهات كما يسعى إلى اكتشاف المواهب والمهارات الفنّية لمنتسبي نوادي الاختصاص.



