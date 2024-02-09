صفاقس: المحافظة على مواعيد السفرات المبرمجة بين صفاقس وقرقنة وسيتم الإعلام بأي طارئ في الإبان (الشركة الجديدة للنقل بقرقنة)

أفاد المكلّف بالإعلام في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، رياض البرقاوي، اليوم الجمعة، بأن مواعيد السفرات المبرمجة بين صفاقس وجزيرة قرقنة لم تشهد إلى حد الآن أي إضطراب أو تغيير وذلك استنادا لتقديرات ربابنة سفرات اللود التي تم تأمينها منذ الصباح إلى حد الآن للوضع الجوي.

وأضاف البرقاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البلاغ الذي أصدرته الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، تبعا للنشرة الجوية الخاصة عدد 37 بتاريخ 9 فيفري، حول إمكانية حصول إضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة ليوم الجمعة 9 فيفري وصباح غد السبت 10 فيفري، يبقى قائما، وسيتم إعلام الحرفاء بكل طارئ في الإبان".

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