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جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة تتوج بلقب بطولة تونس للتجديف بالقاعات

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 17:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توجت جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة بلقب بطولة تونس للتجديف بالقاعات بعدما تصدر بمجموع 277 نقطة منافسات النهائيات التي احتضنتها امس الخميس القاعة الرياضية حمادي بن عمار بحلق الوادي بمشاركة 225 جدافا من ثمانية اندية.

وعاد المركز الثاني لجمعية سوسة للرياضات البحرية برصيد 244 نقطة في حين آل المركز الثالث لنادي البحري للبحرية التونسية برصيد 134 نقطة.

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ودارت النهائيات بمشاركة ثمانية اندية هي نادي قرقنة للرياضات البحرية وجمعية سوسة للرياضات البحرية وجمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة وجمعية الإدارة العامة للأمن الوطني بصالامبو ونادي البحري للبحرية التونسية والمدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس ومجموعة التجديف للجميع.

واشتمل البرنامج على 23 سباقا في مختلف الفئات ذكورا واناثا موزعة على اصناف المدارس وصغار الاداني على مسافة 500م والاداني على مسافة 1000م والماستر على مسافة 500م والاصاغر والاواسط وتحت 23 عاما والاكابر اضافة الى مسابقة لفائدة ذوي الاعاقة على مسافة 2000م.



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