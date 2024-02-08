نحو تعزيز التعاون بين تونس والكويت في المجال الثقافي

مثل تعزيز التعاون بين تونس والكويت في المجال الثقافي وخاصة في مجال تثمين التراث وحفظه وفي اختصاصات الموسيقى وفنون العرائس، محور استقبال وزيرة الشؤون الثقافية يوم الأربعاء 7 فيفري 2024 لسفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر.



ووفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي للوزارة، فقد تم الاتفاق على تنظيم أسبوع ثقافي كويتي بتونس (دون الإعلان عن تحديد موعده)، وعلى تبادل الخبرات في مجال ترميم المخطوطات وتوقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد الوطني للتراث ودار الآثار بالكويت، فضلا عن التعاون في إعداد ملفات مشتركة لتثمين التراث غير المادي وتسجيلها لدى اليونسكو الى جانب المشاركة التونسية في احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025.





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ومثل اللقاء مناسبة أيضا لبحث سبل دعم مشروع إنشاء المركز العالمي لفنون الخط “اقرأ”، هذا المركز الذي أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإنجازه بجانب مبنى مدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بتونس العاصمة، والذي يهتمّ بالخط العربي أساسا وبالخطّ عموما بمختلف اللغات.



وقد جرى اللقاء بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث والمديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس ومديرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.

