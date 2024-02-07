بطولة الرابطة 1- مرحلة التتويج تنطلق يومي 5 و6 مارس

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء ان مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستنطلق يومي 5 و6 مارس القادم عوضا عن 17 فيفري كما كان مقررا.



واشارت الجامعة في بلاغ على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى أن مباراة الدور النهائي لكأس فخامة رئيس الجمهورية للموسم الرياضي 2023- 2024، ستجري يوم 30 جوان القادم.





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وستقام عملية سحب قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس رئيس الجمهورية يوم الجمعة 9 فيفري الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر الجامعة. ويشارك في هذا الدور الأندية المتأهلة بكل من الرابطة المحترفة الثانية والهواة مستوى أول والهواة مستوى ثاني والرابطات الجهوية.



وفي ما يلي روزنامة بقية المقابلات

الرابطة المحترفة الاولى / مرحلة التتويج

الجولة الاولى : يومي 5 و6 مارس 2024

الجولة الثانية : يومي 8 و10 مارس 2024

الجولة الثالثة: يومي 16 و17 مارس 2024

الجولة الرابعة: يومي 10 و11 أفريل 2024

الجولة الخامسة: يومي 13 و14 أفريل 2024

وسيضبط باقي الروزنامة حسب نتائج الفرق المشاركة في مسابقتي رابطة الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي.



مجموعة تفادي النزول

الجولة الثانية: يومي 10 و11 فيفري 2024

الجولة الثالثة: يومي 17 و18 فيفري 2024

الجولة الرابعة: يومي 23 و24 فيفري 2024

الجولة الخامسة: يومي 2 و3 مارس 2024

الجولة السادسة: يومي 7 و8 مارس 2024

الجولة السابعة: يومي 13 و14 أفريل 2024

الجولة الثامنة: يومي 20 و21 أفريل 2024

الجولة التاسعة: 27 و28 أفريل 2024