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نهائيات بطولة تونس للتجديف بالقاعات : 225 جدافا من ثمانية اندية في الموعد غدا الخميس بقاعة بن عمار بحلق الوادي

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 10:08 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تحتضن القاعة الرياضية حمادي بن عمار بحلق الوادي غدا الخميس نهائيات بطولة تونس للتجديف بالقاعات التي تنظمها الجامعة التونسية للتجديف بمشاركة 225 جدافا من ثمانية اندية.

ويتعلق الامر بكل من جمعية تيبازا للرياضات البحرية أجيم جربة ونادي قرقنة للرياضات البحرية وجمعية سوسة للرياضات البحرية وجمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة وجمعية الإدارة العامة للأمن الوطني بصالامبو ونادي البحري للبحرية التونسية والمدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس ومجموعة التجديف للجميع.

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وتنطلق فعاليات هذه التظاهرة على الساعة الثامنة صباحا بعقد الاجتماع الفني ثم عملية التثبت في الميزان على ان تعطى ضربة بداية المنافسات على الساعة التاسعة صباحا.

ويشتمل البرنامج على 23 سباقا في مختلف الفئات ذكورا واناثا موزعة على اصناف المدارس وصغار الاداني على مسافة 500م والاداني على مسافة 1000م والماستر على مسافة 500م والاصاغر والاواسط وتحت 23 عاما والاكابر اضافة الى مسابقة لفائدة ذوي الاعاقة على مسافة 2000م.


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