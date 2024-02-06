البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة- نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الثلاثاء:
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الزهراء الرياضية 102-41
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الزهراء الرياضية 102-41
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - الملعب النابلي 66-56
قاعة بن عمار بحلق الوادي
نجم حلق الوادي - الاتحاد المنستيري 66-76
شبيبة المنازه - النجم الرادسي تاجلت
شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية تاجلت
الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
-/ النادي الافريقي 26 14
3/النجم الساحلي 22 14
4/ شبيبة القيروان 21 13
5/ النجم الرادسي 20 13
-/ نجم حلق الوادي 20 13
7/ الملعب النابلي 18 14
8/ شبيبة المنازه 16 12
9/ دالية قرمبالية 14 12
10/ الزهراء الرياضية 14 14
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