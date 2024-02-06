البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة- نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الثلاثاء:



قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الزهراء الرياضية 102-41



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قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - الملعب النابلي 66-56

قاعة بن عمار بحلق الوادي

نجم حلق الوادي - الاتحاد المنستيري 66-76

شبيبة المنازه - النجم الرادسي تاجلت

شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية تاجلت



الترتيب ن ل

1/ الاتحاد المنستيري 26 13

-/ النادي الافريقي 26 14

3/النجم الساحلي 22 14

4/ شبيبة القيروان 21 13

5/ النجم الرادسي 20 13

-/ نجم حلق الوادي 20 13

7/ الملعب النابلي 18 14

8/ شبيبة المنازه 16 12

9/ دالية قرمبالية 14 12

10/ الزهراء الرياضية 14 14

