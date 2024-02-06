Babnet

الرابطة 1- مرحلة تفادي النزول - الجولة الاولى - النتائج والترتيب

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 17:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الثلاثاء 6 فيفري 2024
في بنزرت
...

النادي البنزرتي 2 فراس العكرمي (43) والطيب بن زيتون (75)
نجم المتلوي 0
في تطاوين
اتحاد تطاوين 2 كوني خلفة (58 ض ج) ومؤمن الرحماني (65)
مستقبل المرسى 1 نسيم شاشية (80)

الاربعاء 7 فيفري 2024
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر

الترتيب ن ل
النادي البنزرتي 7 1
اتحاد تطاوين 5 1
اتحاد بنقردان 4 0
الاولمبي الباجي 3 0
نجم المتلوي 3 1
قوافل قفصة 2 0
مستقبل سليمان 0 0
مستقبل المرسى 0 1



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281682


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match wed 7 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*