الرابطة 1- مرحلة تفادي النزول - الجولة الاولى - النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الثلاثاء 6 فيفري 2024
في بنزرت
الثلاثاء 6 فيفري 2024
في بنزرت
النادي البنزرتي 2 فراس العكرمي (43) والطيب بن زيتون (75)
نجم المتلوي 0
في تطاوين
اتحاد تطاوين 2 كوني خلفة (58 ض ج) ومؤمن الرحماني (65)
مستقبل المرسى 1 نسيم شاشية (80)
الاربعاء 7 فيفري 2024
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر
الترتيب ن ل
النادي البنزرتي 7 1
اتحاد تطاوين 5 1
اتحاد بنقردان 4 0
الاولمبي الباجي 3 0
نجم المتلوي 3 1
قوافل قفصة 2 0
مستقبل سليمان 0 0
مستقبل المرسى 0 1
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