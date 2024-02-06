الرابطة 1- مرحلة تفادي النزول - الجولة الاولى - النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:



الثلاثاء 6 فيفري 2024

في بنزرت



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النادي البنزرتي 2 فراس العكرمي (43) والطيب بن زيتون (75)

نجم المتلوي 0

في تطاوين

اتحاد تطاوين 2 كوني خلفة (58 ض ج) ومؤمن الرحماني (65)

مستقبل المرسى 1 نسيم شاشية (80)



الاربعاء 7 فيفري 2024

في سليمان - س 14

مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف

في قفصة - س 14

قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر



الترتيب ن ل

النادي البنزرتي 7 1

اتحاد تطاوين 5 1

اتحاد بنقردان 4 0

الاولمبي الباجي 3 0

نجم المتلوي 3 1

قوافل قفصة 2 0

مستقبل سليمان 0 0

مستقبل المرسى 0 1



