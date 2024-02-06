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-رئيس لجنة أولمبياد باريس 2024 "إستانجيه " يواجه تحقيقا قانونيا

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 16:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أبدى منظمو أولمبياد باريس 2024 اندهاشهم من مزاعم تقارير صحفية بأن رئيس اللجنة " توني إستانجيه " يواجه تحقيقا قضائيا بشأن راتبه.
وبسؤاله ما إذا كان إستانجيه، الفائز بثلاث ذهبيات أولمبية، أو اللجنة المنظمة قد تلقت إخطارا بشأن تحقيق بخصوص راتب الرئيس، قال متحدث باسم اللجنة المنظمة إنهم لا يستطيعون الرد.
وقال المنظمون في بيان "نود أن نذكر الناس أن راتب رئيس اللجنة المنظمة خاضع لإطار صارم.
وأضافت اللجنة "أجر رئيس اللجنة المنظمة يتم تنظيمه بشكل صارم للغاية".
...

ورفض مكتب المدعي العام للتعليق.
والتحقيق المبدئي في راتب استانجيه ليس الأول الذي يفتحه ممثلو الادعاء حول الأولمبياد.
وفي أكتوبر الماضي، داهمت السلطات مقار اللجنة المنظمة ضمن تحقيق في مزاعم محسوبية استهدفت أيضا شركات إدارة.


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