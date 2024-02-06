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الرابطة 2 : اكرامي قنابة مدربا جديدا للقلعة الرياضية

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 15:29 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلن نادي القلعة الرياضية عن تعيين اكرامي قنابة مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم، خلفا للمدرب لطفي الحناشي.
ويحتل فريق القلعة الرياضية المركز الحادي عشر في منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 8 نقاط.
ويستهل فريق القلعة الرياضية غدا الأربعاء مشوراه في مرحلة الاياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة جمعية اريانة على ميدانه.


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