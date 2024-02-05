بنزرت: رسو سفينة محملة بـ11 ألف طن من سماد الامونيتر الموجه للقطاع الفلاحي بميناء منزل بورقيبة التجاري

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رست، اليوم الاثنين، بميناء منزل بورقيبة التجاري سفينة محملة بـ 11 الف طنّ من الامونيتر الموجّه للقطاع الفلاحي لفائدة المجمع الكيمائي التونسي، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمجمع الكيميائي التونسي والحرس والامن الوطنيين والسلط المحلية والمينائية والديوانية بولاية بنزرت، قد تولت تأمين الظروف اللازمة لإحكام عملية تفريغ كميات السماد من السفينة "ارورا وان" وتوجيهه لمصدره دون تعطيل أو إشكاليات.يذكر أن هذه الحمولة تمثل دفعة اضافية ضمن سلسلة الكميات المبرمجة للاستيراد من قبل المجمع الكيميائي التونسي والموجهة للقطاع الفلاحي، حيث استقبل ميناء منزل بورقيبة مطلع شهر جانفي الفارط سفينة محملة بأكثر من 13 الف طن من سماد الامونيتر، وفق تأكيد نفس المصدر.