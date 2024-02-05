مركز النهوض بالصادرات يدعو الى المشاركة في صالون الغذاء العالمي 2024 ببلونيا

دعا مركز النهوض بالصادرات، الاثنين، المؤسسات التونسية الى المشاركة في صالون "الغذاء العالمي 2024"، المزمع تنظيمه ببولونيا من 16 الى 18 فيفري 2024.



وبامكان المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة في التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن دار المصدر، التسجيل على منصة دار المصدر،





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ويعد صالون "الغذاء العالمي بولونيا" أحد أهم التظاهرات الدولية للأغذية والمشروبات، ويهدف إلى أن يكون نقطة إلتقاء مع مختلف الفاعلين الدوليين في صناعة الأغذية (سلاسل التوزيع وتجار الجملة وتجار التجزئة).



ويجمع الصالون، بحسب القائمين عليه، سنويا ما يقارب 300 عارض، فضلا عن استقباله 7 آلاف زائر من 25 دولة حول العالم.



