الرابطة 1 ( المرحلة الثانية) - غدا ينطلق سباق تفادي النزول

تنطلق غدا الثلاثاء مقابلات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بمشاركة 8 فرق، تسعى جميعها الى ضمان البقاء .



ففي ملعب 15 أكتوبر يستقبل النادي الرياضي البنزرتي النجم الرياضي المتلوي في لقاء سيخوضه أبناء المدرب ماهر الكنزاري بشعار الفوز دون سواء، من أجل انطلاقة موفقة في السباق من شأنها أن ترفع في منسوب الثقة لدى اللاعبين.

ويتطلع النادي الرياضي البنزرتي، الذي ينطلق بـ 4 نقاط حوافز الى تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة نتائجه الايجابية التي تحققت في مبارياته الأربع الأخيرة في المرحلة الأولى من البطولة بعد أن توفق في جمع 10 نقاط من 3 انتصارات و تعادل وحيد .



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ولئن تبدو حظوظ النادي الرياضي البنزرتي على الورق وافرة في كسب النقاط الثلاث، فانّ النجم الرياضي المتلوي، الذي ينطلق بـ 3 نقاط حوافز، عازم بدوره على العودة الى دياره بنتيجة ايجابية أقلها نقطة التعادل، واعادة الاعتبار لنفسه بعد هزيمته الثقيلة امام نفس المنافس في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى بنتيجة 4 - 2 .



وفي ملعب نجيب الخطاب، يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين فريق المستقبل الرياضي بالمرسى في مواجهة يريد من خلالها أبناء المدرب سامي القفصي تكرار سيناريو الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى حين توفقوا في العودة بنقاط الفوز على أبناء الضاحية الشمالية، بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب الايفواري وينلاي أولريك.

ورغم امتلاكه لأسبقية الأرض والجمهور، فان اتحاد تطاوين، الذي ينتطلق في مرحلة تفادي النزول بنقطتي حوافز، لن تكون مهمته سهلة امام ضيفه الذي انتدب المدرب شاكر مفتاح صاحب الخبرة ، سيما وأنّ المستقبل الرياضي بالمرسى كان قد تمكن من ايقاف سلسلة الهزائم المتتالية التي لحقته وأنهى المرحلة الأولى من البطولة بانتصار خارج قواعده على نجم المتلوي بنتيجة هدف دون رد سجله أشرف الغريسي.



وفي الملعب البلدي بسليمان، يستضيف فريق المكان الأولمبي الباجي في مباراة صعبة على الفريق المحلي الذي يتخبط منذ بداية الموسم في أزمة نتائج، تمظهرت في الفوز في مباراة وحيدة مقابل 11 هزيمة.

ويسعى زملاء اللاعب محمد ريان الحمروني الى كسر سلسة الهزائم المتتالية، التي لحقت بالفريق .



وعلى النقيض من ذلك يتطلع الأولمبي الباجي، الذي ينطلق بـ 3 نقاط حوافز الى انطلاقة موفقة في سباق ضمان البقاء، وهو المتوج بلقب الكأس الممتازة على حساب النجم الرياضي الساحلي .



أما المباراة الرابعة والأخيرة والتي ستجمع بين القوافل الرياضية بقفصة وضيفه الاتحاد الرياضي ببنقردان، فيمكن اعتبارها مباراة رد الاعتبار للفريق المحلي العائد لمصاف فرق النخبة، والعازم على التدارك امام منافسه الذي كبّده هزيمة في نهاية مشوار المرحلة الأولى للبطولة بخماسية نظيفة.

ولئن تبدو المباراة على الورق متكافئة، مع أفضلية نسبية لصاحب الأرض والجمهور، الذي يخوض معترك منافسات مرحلة التتويج بنقطتي حوافز، فانّ فريق اتحاد بن قردان يبقى رقما صعبا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وبمقدوره العودة بالنقاط الثلاثة، سيما وأنه من أكثر الفرق، الى جانب النادي البنرزتي والأولمبي الباجي، التي حققت أكبر عدد من الانتصارات، ضمن الفرق الثمانية المعنية بمرحلة تفادي النزول.



يذكر أنّ صاحبي المركزين السابع والثامن، في أعقاب نهاية منافسات المرحلة الثانية سينزلان الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية.



وفي ما يلي برنامج المباريات .



الثلاثاء 6 فيفري 2024

في بنزرت - س 14

النادي البنزرتي - نجم المتلوي اسامة بن اسحاق

في تطاوين - س 14

اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى محمود قصيعة



الاربعاء 7 فيفري 2024

في سليمان - س 14

مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف

في قفصة - س 14

قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر



الترتيب قبل انطلاق منافسات مرحلة تفادي النزول



ن

الاتحاد الرياضي ببنقردان +4

النادي الرياضي البنرزتي +4

الأولمبي الباجي +3

النجم الرياضي بالمتلوي +3

القوافل الرياضية بقفصة +2

الاتحاد الرياضي بتطاوين +2

المستقبل الرياضي بالمرسى 0

المستقبل الرياضي بسليمان 0