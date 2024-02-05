انتخابات محلية: "جمعية شباب بلا حدود" تدعو الى اصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس في اقرب الاجال

دعت جمعية شباب بلا حدود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى اصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس في اقرب الاجال

و خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بالعاصمة لتقديم تقريرها الاولي حول ملاحظة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لانتخابات اعضاء المجالس المحلية في دورها الثاني، حثت "شباب بلا حدود " الهيئة ايضا الى دراسة اسباب عزوف الناخبين ونسب المشاركة المتدنية في الانتخابات ووضع خطة استراتيجية مشتركة مع جميع الاطراف لا سيما منظمات المجتمع المدني قصد تعزيز الوعي بالانتخابات والمشاركة المدنية .

كما دعت الجمعية الى مزيد تشديد عمليات الرقابة في محيط مراكز الاقتراع بهدف الحد من القيام بالدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين وتعزيز مجهودات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بمراقبة الحملات الانتخابية الى جانب الحرص على تعليق قائمة الناخبين ودليل الاقتراع امام كافة مكاتب الاقتراع لتسيير عملية الاقتراع لكافة الناخبين

واوضحت مديرة برنامج ملاحظة الانتخابات بجمعية بلا حدود امال بن خود ، انه وبالرغم من التحسن الملحوظ في مختلف مراحل العملية الانتخابية الا انه من الضروري الحرص على ان تكون جميع مكاتب الاقتراع بالطابق الارضي لكافة المراكز وتجنب الطابق العلوي قصد ضمان مبدا الاتاحة والادماجية لكافة الناخبين ولا سيما ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وكبار السن



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وحول ملاحظة الجمعية لانشطة الحملة الانتخابية ، اكدت امال بن خود ان انشطة الحملات الانتخابية قد تكثفت خلال نهاية الاسبوع الاول من الحملة وفسرت ان مختلف انشطة الحملات الانتخابية تمثلت في الاتصال المباشر مع المواطنين وذلك بنسبة 91 بالمائة وتوزيع المطويات بنسبة 0 فاصل 3 بالمائة ولقاءات شعبية ومفتوحة للمواطنين بنسبة 0 فاصل 5 بالمائة ومقاهي سياسية بنسبة 0 فاصل 1 بالمائة

وابرزت ان ملاحظات ملاحظي الجمعية خلال سير عملية الاقتراع تمثلت بالخصوص في عدم تسجيل اية دعاية انتخابية من طرف ناخبين لفائدة مترشح معين داخل مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها وتواجد 47 مكتب اقتراع بالطابق العلوي بمختلف المراكز التي تمت ملاحظتها وذلك بولايات بنزرت وتونس وبن عروس ونابل واريانة وقابس فضلا عن تسجيل حالة لناخب صوت عوضا عن نائب اخر من ذوي الاحتياجات الخصوصية

يشار الى ان جمعية شباب بلا حدود قد نشرت 230 ملاحظا لسير عملية الاقتراع والفرز والعد في ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وزغوان وباجة ونابل وصفاقس وقابس وسوسة والقيروان الذين توزعوا على 106 معتمدية و231 عمادة