الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول) : تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 فيفري الجاري :
الثلاثاء 6 فيفري 2024
في بنزرت - س 14
الثلاثاء 6 فيفري 2024
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - نجم المتلوي اسامة بن اسحاق
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى محمود قصيعة
الاربعاء 7 فيفري 2024
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر
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