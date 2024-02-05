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الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول) : تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية

Publié le Lundi 05 Février 2024 - 09:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 فيفري الجاري :

الثلاثاء 6 فيفري 2024
في بنزرت - س 14
...

النادي البنزرتي - نجم المتلوي اسامة بن اسحاق
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى محمود قصيعة

الاربعاء 7 فيفري 2024
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر


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