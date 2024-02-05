الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول) : تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 فيفري الجاري :



الثلاثاء 6 فيفري 2024

في بنزرت - س 14



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النادي البنزرتي - نجم المتلوي اسامة بن اسحاق

في تطاوين - س 14

اتحاد تطاوين - مستقبل المرسى محمود قصيعة



الاربعاء 7 فيفري 2024

في سليمان - س 14

مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي امير لوصيف

في قفصة - س 14

قوافل قفصة - اتحاد بنقردان خالد قويدر