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بعثة رجال اعمال متعددة الاختصاصات تزور مدينة بنغازي من 12 اى 24 فيفري 2024

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 13:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات بعثة رجال اعمال متعددة الاختصاصات الى مدينة بنغازي الليبية من 12 الى 24 فيفري 2024

وتهدف هذه الزيارة الى تدعيم تموقع المنتوجات والخدمات التونسية بالمنطقة الشرقية في ليبيا واستكشاف فرص جديدة لدفع التعاون والشراكة مع المؤسسات الليبية، حسب مركز النهوض بالصادرات

...

كما تتنزل العملية الترويجية ضمن متابعة نتائج الزيارة التي اداها الى تونس، مؤخرا، اعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة على غرار قطاع مواد البناء وقطاع الصناعات الصيدلية وشبة الصيدلية والمعدات الطبية

وتشمل ايضا قطاع التعبئة والتغليف وقطاع المنتجات الصناعية الاخرى وقطاع الخدمات البترولية وقطاع مكتب الدراسات والمقاولات والاشغال العمومية وقطاع الصحة والمصحات الخاصة والخدمات الطبية وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية


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