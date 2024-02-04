المحلية... متابعة العملية الانتخابية بالجهات

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القيروان: انطلاق عملية الاقتراع ب 45 دائرة انتخابية في الدور الثاني من انتخاب المجالس المحلية



انطلقت صباح اليوم الأحد بولاية القيروان، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في دورها الثاني في 45 دائرة انتخابية وسط إقبال متفاوت بين مراكز الاقتراع في كافة المعتمديات، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان محمد بن عياد.



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وأضاف بن عياد في تصريح لصحفية "وات" ان جميع المراكز الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم في ظروف عادية، بعد أن استكملت كل التحضيرات اللوجستية والبشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي

ويخوض الدور الثاني من الانتخابات 90 مترشحا ومترشحة، لانتخاب 45 عضو مجلس محلي، بعد أن تم انتخاب 74 عضوا واختيار 13 عضوا عن طريق آلية القرعة خلال الدور الاول.

تركزت الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمين مختلف المراكز الانتخابية ومحيطها، كما خصصت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان 13 منسقا محليا و139 مركز اقتراع بها 217 مكتب اقتراع لضمان سير الانتخابات التي انطلقت في أفضل الظروف، وفق ما رصدته صحفية (وات).

وافاد نائب رئيس مركز الاقتراع أولاد فرحان بالدائرة الانتخابية حي الجامع الشمالي بمعتمدية القيروان الشمالية، حامد حمدي، في تصريح لصحفية "وات" بأن العملية الانتخابية بالمركز (الأكبر بالولاية من حيث عدد المرسمين بالسجل الانتخابي باعتباره يضم 6616 ناخبا وناخبة و5 مكاتب اقتراع و15 عضوا)، تسير في ظروف عادية وان الإقبال مازال في بدايته، متوقعا توافد اعداد أكبر من الناخبين مع تقدم ساعات النهار .

يشار الى ان عدد الناخبين خلال الدور الاول من إنتخابات المجالس المحلية بلغ 77585 ناخبا وناخبة من مجموع 468311 مرسما بالسجل الانتخابي وبلغت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع 5ر16 بالمائة .





الكاف : انطلاق عمليات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في 29 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني



الكاف 4 فيفري (وات)- انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا بولاية الكاف عمليات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في دورها الثاني بمشاركة 58 مترشحا تقدموا في 29 دائرة انتخابية.



وأكد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف عمر اليعقوبي في تصريح ل(وات) أن عملية التصويت لإختيار أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية انطلقت في ظروف "عادية وطيبة " بكافة المراكز التي فتحت أبوابها في الوقت المحدّد لاستقبال الناخبين البالغ عددهم حوالي 82 ألف ناخب وذلك من مجموع 205 آلف ناخب مسجلين لدى الهيئة للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية في الدوائر الانتخابية المفتوحة للتنافس.



ولفت في ذات السياق الى أن الهيئة الفرعية للانتخابات أكملت يوم أمس السبت كافة عمليات توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة على مراكز الاقتراع مع توفير كافة الظروف لتأمين انسياب وشفافية العملية الانتخابية من حيث الوسائل البشرية واللوجستية.



هذا ولوحظ صبيحة هذا اليوم تواجد أمني وعسكري أمام كافة المراكز الانتخابية التي تدور فيها الانتخابات في ظروف عادية وفق ما لاحظه مراسل (وات) بالجهة لدى متابعته عملية الانتخاب في العديد من المراكز الانتخابية.







منوبة: انطلاق عملية الاقتراع ب46 مركزا في ظروف عادية



فُتحت صبيحة اليوم الاحد، أبواب 46 مركز اقتراع موزعة على 8 معتمديات بولاية منوبة، لاستقبال الناخبين بمكاتب الاقتراع البالغ عددها 121 مكتبا ، في ظروف عادية ودون تأخير، وفق تصريح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة احمد دويك لصحفية "وات".

وبين دويك، ان الدور الثاني انطلق في ظروف طيبة ، بجميع المراكز ودون تأخير او تسجيل غيابات في صفوف رؤساء المراكز ورؤساء وأعضاء المكاتب البالغ عددهم 468 عونا، ودون تسجيل أي اشكال لوجيستي من شانه التأثير على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الخاص بالدور الثاني من الانتخابات المحلية بولاية منوبة 157 الفا و864 شخصا، ب23 دائرة موزعة بين البطان والمرناقية بدائرة وحيدة بكل منهما، وبالجديدة دائرتين، وبدوار هيشر ثلاث دوائر، ثم ببرج العامري ومنوبة، ووادي الليل، وطبربة ب04 دوائر بكل معتمدية.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم من جملة 46 مترشحا من بينهم 06 نساء .

من جهته، ذكر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة "عتيد" سامي بن يحيى، ان العملية الانتخابية تسير في ظروف عادية، وان المنظمة خصصت لها 06 أعوان ملاحظة، مشيرا الى ان الإقبال "ضعيف" الى حدود العاشرة صباحا.







المنستير: انطلاق عملية الاقتراع لاختيار 44 عضو مجلس محلي



انطلقت عملية الإقتراع للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية على مستوى 235 مكتب إقتراع موزعين على 101 مركز إقتراع في 44 دائرة انتخابية بجميع معتمديات ولاية المنستير.

وفتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة صباحا بدون تسجيل أية غيابات في صفوف رؤساء مراكز ومكاتب الإقتراع وأعضاء مكاتب الإقتراع وبدون تسجيل أي خلل لوجستي، وفق ما أفاد به مدير الإدارة الفرعية للانتخابات بليغ قاسم صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء

وسيختار الناخبون 44 عضو مجلس محلي من بين 88 مترشحا ومترشحة موزعين على 44 دائرة انتخابية في 13 معتمدية بالجهة.

وتتوزع الدوائر الانتخابية بالجهة حسب المعتمديات كالتالي: معتمدية البقالطة (البقالطة الجنوبية، والبقالطة الشمالية2 ، والساحلين الشرقية، والساحلين الغربية، ومعتمر)، ومعتمدية المكنين (الشراحيل، المكنين الشرقية، والمكنين الغربية، ورأس الوادي، وسيدي بنور، وعميرة التوازرة الجنوبية، وعميرة التوازرة، وعميرة الحجاج، وعميرة الفحول)، ومعتمدية المنستير (الحلية، والحلية2، والربط، وباب الغربي، وخنيس، وسقانص)، ومعتمدية الوردانين (الوردانين الجنوبية، والوردانين الشمالية)، ومعتمدية بنبلبة (منزل نور، ومنزل حرب)، ومعتمدية بني حسان (بني حسان القبلية)، ومعتمدية جمال (جمال الشرقية، وجمال الغربية، وجمال القبلية، وزاوية قنطش، ومنزل كامل)، ومعتمدية زرمدين (المزاوغة، والمليشات، ومنزل حياة)، ومعتمدية صيادة لمطة بوحجر (بوحجر، وصيادة الشرقية1)، ومعتمدية طبلبة (الفاضلين، وبودريس)، ومعتمدية قصر هلال (بوزويتة، وصوة1، وعياد)، ومعتمدية قصيبة المديوني (بنان القبلية، وبوضر، وطوزة، وقصيبة المديوني..).







توزر: انطلاق التصويت للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في 26 مركز اقتراع ب 17 دائرة انتخابية في الوقت المحدد

انطلقت عمليات التصويت للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في ولاية توزر في ظروف عادية حيث فتح 26 مركزا معنية بالدور الثاني أبوابها تمام الساعة الثامنة دون تسجيل تخلف احداها أو أي إشكالية من شأنها تأخير فتح المراكز في وقتها وفق عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر المعز لدين الله الطيبي.

وأفاد المصدر ذاته أن هذا الدور يجري في 17 دائرة انتخابية موزعة على خمس معتمديات هي توزر ونفطة ودقاش وحامة الجريد وتمغزة في 26 مركز اقتراع تضم 43 مكتبا للتصويت يشرف عليها 181 عونا بين رؤساء مراكز ومكاتب ومساعديهم.

ويشمل الدور الثاني مجموع 49052 ناخبا معنيا بالتصويت للدور الثاني موزعين حسب المعتمديات الى 5436 ناخبا في معتمدية دقاش (دائرتين انتخابيتين) و8433 ناخبا بمعتمدية نفطة (3 دوائر انتخابية) و3679 بمعتمدية حامة الجريد (3 دوائر انتخابية) و3599 في معتمدية تمغزة (3 دوائر انتخابية) و27905 بمعتمدية توزر موزعين على 6 دوائر انتخابية.





سليانة: مراكز الاقتراع بسليانة تفتح أبوابها للناخبين



فتحت كافة مراكز الاقتراع البالغ عددها 111 مركز اقتراع ب43 دائرة انتخابية بولاية سليانة، صباح اليوم الأحد أبوابها، لاستقبال الناخبين لانتخاب

ممثليهم بالمجالس المحلية، على أن تتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء.



وذكر عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة لطفي الرزقي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العملية الانتخابية انطلقت في "ظروف طيبة" بجميع المراكز

التي تضم مجتمعة 144 مكتب اقتراع، واصفا العملية الانتخابية بالعادية جدا.



وشهدت عملية الاقتراع في ساعاتها الأولى بعدد من مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية سليانة الجنوبية وسليانة المدينة (المدارس الإبتدائية 2 مارس 1934 والجمهورية وحي

الصلاح والشهداء) إقبالا متواضعا، فيما حضر عدد من المراقبين والملاحظين المحليين وممثلي المترشحين وتمركزت الوحدات الأمنية والعسكرية بجل المراكز وفق ماعاينته

صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.



يذكر أن أعضاء مكاتب الاقتراع الذين سيشرفون على عمليات الاقتراع، بلغ عددهم 655 عضوا فيما تعد ولاية سليانة، خلال الدور الثاني للانتخابات المحلية التي جرى دورها

الأول يوم 24 ديسمبر الماضي، 126 ألف ناخب وناخبة.







نابل2 : انطلاق عمليات الاقتراع للدور الثاني ب20 دائرة انتخابية



انطلقت في الثامنة من صباح اليوم الاحد، عملية التصويت على المترشحين للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية ب20 دائرة انتخابية تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل2 موزعة الى 60 مركز اقتراع تضم 119 مكتب اقتراع في "ظروف طيبة " وفق ما اكدته رئيسة الهيئة الفرعية ايناس الفاطمي ل"وات".

واشارت الى ان مختلف المراكز فتحت ابوابها في تمام الثامنة وبدات في استقبال الناخبين.

وسيتولى الناخبون ب20 عمادة (دائرة انتخابية) اختيار ممثليهم من بين 40 مترشحا لانتخابات المجالس المحلية يتنافسون على الفوز بمقعد عن كل عمادة ب7 معتمديات:

الحمامات ( 6 مترشحين عن عمادات الحمامات الشرقية وياسمين الحمامات وسيدي الجديدي) و بوعرقوب (8 مترشحين عن عمادات سيدي الظاهر والمشروحة وبرج حفيظ وبوعرقوب القبلية ) و قرنبالية (10 مترشحين عن عمادات تركي وقرنبالية الشرقية وقرنبالية الغربية وخنقة الحجاج و جبل طريف) و بني خلاد (مترشحين اثنين عن عمادة القبة الكبيرة) ومنزل بوزلفة ( 4 مترشحين عن عمادتي منزل بوزلفة الغربية و الرحمة) وسليمان( 6 مترشحين عن عمادات بوشراي وسليمان وسليمان الجنوبية ) وتاكلسة ( 4 مترشحين عن عمادتي وادي العبيد و بئر الزيت).







أريانة: انطلاق الدور الثاني للانتخابات في ظروف طيبة



انطلقت صباح اليوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا عمليات الاقتراع للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية في ظروف طيبة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للانتخابات جمال الجربوعي في تصريح لوكالة تونس للأنباء.

ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع بأريانة 180 مكتبا م موزعة على 51 مركز اقتراع بست معتمديات فقط باعتبار أن معتمدية قلعة الأندلس حسمت النتائج في كل دوائرها الانتخابية منذ الدور الأول.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت خلال الدور الثاني ، حوالي 242 ألفا و220 ناخبا مقابل 435 ألفا و770 ناخبا خلال الدور الأول سيختارون 19 مترشحا من ضمن 38 مترشحا، مروا إلى الدور الثاني موزعين على 19 دائرة انتخابية.







مدنين : انطلاق العملية الانتخابية في ظروف عادية وكل المراكز فتحت ابوابها في وقتها المحدد



مدنين 04 فيفري /مكتب وات مدنين/ - انطلقت بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية مليتة عملية الاقتراع بعد ان فتح المركز ابوابه امام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا وقد تهيات به كل الظروف من توفر كل المعدات الانتخابية الحساسة والمكتبية وتواجد رئيس المركز ومساعده وعددمن الاعضاء.

داخل كل مكتب اقتراع وضع صندوق الاقتراع والخلوة وبقية المواد المهمة للعملية ووضعت كراسي لامكانية حضور الملاحظين والمراقبين الذين تواجد احدهم عن مراقبون بكتبه الثالث .

ويبلغ عدد المسجلين بهذا المركز الذي يتكون من 3 مكاتب اقتراع 4577 مسجل سيدلون باصواتهم حول مترشحين اثنين يتنافسان على عضوية بالمجلس المحلي حومة السوق ممثلا عن الدائرة الانتخابية مليتة الوحيدة التي تاجلت الى الدور الثاني بجربة حومة السوق وبانتخاب عضو منها تكتمل تركيبة المجلس المحلي حومة السوق بعد ان حسم الدور الاول من الانتخابات النتيجة لفائدة 10 اعضاء عن 10 دوائر انتخابية.

وعلى غرار هذا المركز انطلقت ببقية المراكز البالغ عددها بولاية مدنين 71 مركز اقتراع بها 144 مكتب اقتراع عملية التصويت لاختيار 24 عضوا ب8 مجالس محلية ترشح لها بالانتخاب المباشر 48 مترشحا منهم 4 نساء حيث فتحت كل المراكز ابوابها في الساعة الثامنة صباحا في ظروف عادية دون تسجيل اي تاخير او غيابات مع توفر كل مستلزمات العملية الانتخابية وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين بلقاسم الهلالي.

ويبلغ عدد المسجلين 170 الف و270 مسجل ب 144 مكتب اقتراع في 71 مركز يشرف على تامين عملية الاقتراع بها ومتابعتها ومراقبتها 585 عون بين رؤساء مراكز ومساعديهم واعضاء فيما تؤمن هذه المراكز الوحدات العسكرية والامنية منذ ايداع المواد الانتخابية الحساسة بها يوم امس السبت الى حين غلق المراكز وانتهاء عملية التصويت ثم تحول هذه المراكز الى مراكز فرز.





نابل1 : انطلاق عملية الاقتراع في دورها الثاني ب31 دائرة انتخابية في ظروف طيبة (رئيس الهيئة الفرعية)



انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية في دورها الثاني بمراكز الاقتراع التابعة للهيئة الفرعية نابل 1 والبالغ عددها 92 مركز اقتراع والتي تضم 197 مكتبا موزعين على 31 دائرة انتخابية

وقال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله، إن عملية الاقتراع انطلقت في ظروف عادية وطيبة دون تسجيل أي إشكاليات، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجالس المحلية في الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني لهذه الانتخابات

وأكد بن عبد الله، في تصريح ل (وات)، استعداد الهيئة الفرعية لخوض هذه المحطة الانتخابية التي سيؤمنها 794 عونا (رؤساء ومكاتب الاقتراع)، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة الظروف لتأمين حسن سير العملية الانتخابية من حيث الوسائل البشرية واللوجستية

هذا وقد انطلقت عملية الاقتراع بكل من مركزي الاقتراع ساحة السوق والشابي بالدائرة الانتخابية قربة الغربية من معتمدية قربة بنسق تصاعدي حسب ما عاينته صحفية (وات) حيث توافد عدد من الناخبين في حدود الساعة الثامنة صباحا موعد انطلاق عملية التصويت التي تتواصل الى حدود الساعة السادسة مساءا

ويتنافس خلال الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية 62 مترشحا ب31 دائرة انتخابية بعد ان تم خلال الدور الأول الحسم في 27 دائرة انتخابية حيث تنافس خلال الدور الأول 188 مترشحا موزعين على 55 عمادة تابعة للهيئة الفرعية نابل 1 كانوا قد ترشحوا عن طريق الانتخاب المباشر بالإضافة إلى المترشحين عبر آلية القرعة (ذوي الاحتياجات الخصوصية) والبالغ عددهم 39 مترشحا

وتضم ولاية نابل 16 معتمدية ستكون مقرا للمجالس البلدية المنتخبة وهي تضم 101 عمادة منها 55 عمادة موزعة على 9 معتمديات تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 وهي نابل ودار شعبان الفهري وبني خيار وقربة والميدة ومنزل تميم وقليبية والهوارية وحمام الغزاز







قابس : انطلاق الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية في ظروف عادية



قابس / 04 فيفري ( وات / مكتب قابس ) - انطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية بولاية قابس التي يتنافس فيها 66 مترشحا ومترشحة في ظروف عادية.

وقد كان الاقبال على الانتخاب من قبل المواطنين عند فتح مراكز الاقتراع وفق ما عاين صحفي " وات " بالعديد من هذه المراكز ضعيفا.

وتشمل الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية بولاية قابس 33 دائرة انتخابية من مجموع 80 دائرة تشتمل عليها المعتمديات الثلاثة عشر لهذه الولاية.

ويتم اجراء الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية ب87 مركز اقتراع تتضمن 147 مكتب انتخاب ويؤمن العملية الانتخابية 630 عنصرا بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب اقتراع.

ل.ح







تطاوين : انطلاق انتخابات الدور الثاني في 19 مكتب اقتراع ب7 دوائر



تطاوين 4 فيفري (وات/مكتب تطاوين) - فتحت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية تطاوين في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد ابواب 19 مكتب اقتراع لاستقبال 13906 ناخبا في الدور الثاني للانتخابات المحلية التي جرى دورها الاول يوم 24 ديسمبر وحتمت نتائجه دورا ثانيا لانتخاب سبعة مترشحين من جملة 14 مترشحا في سبع دوائر انتخابية هي الصمار 1 بمعتمدية الصمار وببني مهيرة الشرقية بمعتمدية بني مهيرة ورمادة الغربية ونكريف بمعتمدية رمادة والزهراء والنصر وبني بلال بمعتمدية تطاوين الشمالية,

يذكر ان عدد العمادات في ولاية تطاوين يبلغ 69 اي دوائر انتخابية استثنيت منها الدائرة الانتخابية ببرج الخضراء التي هاجر متساكنوها المكان وبذلك اصبح عدد الدوائر الانتخابية 68 دائرة لاختيار 68 عضو لثمانية مجالس محلية بحساب مجلس محلي في كل معتمدية

وقد ترشح لهذه الانتخابات المحلية غير المسبوقة 156 مترشحا ومترشحة يتوزعون الى 124 مرشحا لانتخابات مباشرة و 32 معوقا فاز منهم في الدور الاول 61 عضوا انتخبوا مباشرة و 8 اعضاء معوقين اختارتهم القرعة

هدي





بن عروس انتخابات : انطلاق عملية الاقتراع



بن عروس 4 فيفري 2023(وات) انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد في موعدها المحدد عملية الاقتراع للانتخابات المحلية في دورتها الثانية ب67 مركز اقتراع تضم 177 مكتبا تابع للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس ، وفق ما اكده رئيس الهيئة رشيد المحمدي

وقال رشيد المحمدي في تصريح ل(وات) ان عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية انطلقت في ظروف "عادية وطيبة "ودون تسجيل أي إشكاليات تذكر بكافة المراكز التي فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية

وأضاف أن الهيئة الفرعية للانتخابات انتهت أمس السبت من توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة على كافة مراكز الاقتراع مع توفير كافة الظروف لتأمين سلاسة وشفافية العملية الانتخابية من حيث الوسائل البشرية واللوجستية.

وللتذكير فان عدد الأعوان الذين سيؤمنون الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية بولاية بن عروس في 25 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني يبلغ 660 عونا موزعين بين رؤساء مراكز ورؤساء مكاتب وأعضاء، إلى جانب 26 عون مراقبة شرعوا في مرافقة المترشحين في أنشطتهم الانتخابية و مراقبة الحملة منذ انطلاقتها .

و يبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت خلال الدور الثاني، حوالي 219 ألفا و207 ناخبين، سيقومون باختيار 25 مترشحا في 25 دائرة انتخابية من بين 50 متنافسا في الدوائر التي يشملها هذا الدور.

وأفرزت نتائج الدور الاول من انتخابات المجالس المحلية ببن عروس فوز 55 مترشحا بمقاعد في المجالس المحلية، ويشمل الدور الثاني 25 دائرة في 10 معتمديات بعد فوز المترشحين بالأغلبية المطلقة منذ الدور الأول في كل الدوائر الانتخابية بمعتمديتي الزهراء وبن عروس .





انطلاق الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات المحلية بولاية سيدي بوزيد



سيدي بوزيد 4 فيفري 2024 (وات/سيدي بوزيد) - انطلقت صباح اليوم الاحد وبداية من الساعة الثامنة عملية التصويت للدور الثاني من الانتخابات المحلية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد في ظروف عادية ودون أية مشاكل.

وحسب ما أكده الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي في تصريح لوات فان عدد الناخبين بالولاية خلال الدور الثاني يبلغ 158032 ناخبا موزعين على 47 دائرة انتخابية و144 مركز اقتراع و173 مكتب

وتتوزع الدوائر الانتخابية على المجالس المحلية بالرقاب (3 دوائر انتخابية) والسعيدة (3 دوائر انتخابية) والمزونة (3 دوائر انتخابية) والمكناسي (2 دوائر انتخابية) والهيشرية (4 دوائر انتخابية) وأولاد حفوز (3 دوائر انتخابية) وبئر الحفي( دائرة انتخابية واحدة) وجلمة (4 دوائر انتخابية) وسبالة أولاد عسكر (3 دوائر انتخابية) وسوق الجديد (2 دوائر انتخابية) وسيدي بوزيد الشرقية (7 دوائر انتخابية) وسيدي بوزيد الغربية (4 دوائر انتخابية) وسيدي علي بن عون (2 دوائر انتخابية) ومنزل بوزيان (7 دوائر انتخابية).









بنزرت :كافة مراكز ومكاتب الاقتراع تفتح ابوابها في التوقيت القانوني



بنزرت:04فيفري(وات/مكتب بنزرت) افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت القاضي مجيب قديش بان كافة مراكز الاقتراع ال75 ومكاتب الاقتراع ال134 التي تم تهيئتها وتحضيرها لاحتضان فعاليات الدور الثاني للانتخابات المحلية بالمعتمديات الثلاث عشر بولاية بنزرت ،فتحت ابوابها منذ الساعة الثامنة صباحا للناخبين ،دون إشكاليات تذكر .

ولاحظ ان جميع الفرق المكلفة بالمراقبة وبالاشراف على سير مراكز ومكاتب الاقتراع التحقوا بواجبهم بدورهم لاستقبال الناخبين وتيسير ممارستهم لحقهم الدستوري الممفول قانونا بكل حرية .

وكانت فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات المحلية شهدت تسجيل اكثر من 250 نشاط إنتخابي مصرح به لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ،كما تم تسجيل 3مخالفات إنتخابية فقط تم حفظها ولم ترتقي للجرائم الانتخابية .

كما لم يقع تسجيل اي حالة خرق للصمت الإنتخابي من قبل جميع المترشحين امس السبت

يشار الى ان عدد المترشحين للدور الثاني للانتخابات المحلية بولاية بنزرت يبلغ 66شخصا من بينهم 9إناث ، ب33دائرة إنتخابية موزعين ب13مجلس محلي او معتمدية مع استثناء مجلس معتمدية العالية ،بينما يبلغ عدد الناخبين حوالي 151393شخصا .

