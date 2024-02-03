بنزرت: إتمام أشغال تجديد الانظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك ببنزرت بكلفة 4،6 ملايين دينار

أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، بأنه تم القبول الوقتي لمشروع أشغال تجديد الانظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك ببنزرت والبالغة تكلفته المالية 4،6 ملايين دينار.



وبيّنت الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كامل الفريق الفني والاداري المسؤول عن مراقبة الأشغال المنجزة من قبل المقاولات التونسية المكلفة حريص على المتابعة اللصيقة لادق تفاصيل عناصر كراسات الشروط المدرجة ضمن الصفقة قبل الامضاء على القبول الوقتي للاشغال.



وبيّنت الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كامل الفريق الفني والاداري المسؤول عن مراقبة الأشغال المنجزة من قبل المقاولات التونسية المكلفة حريص على المتابعة اللصيقة لادق تفاصيل عناصر كراسات الشروط المدرجة ضمن الصفقة قبل الامضاء على القبول الوقتي للاشغال.

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وتتضمن الأشغال، في مرحلة اولى تجديد المنظومة الكهربائية والآلية للجسر وإعادته للحركة من جديد بعد الحريق الذي نشب به في شهر جويلية المنقضي وتسبب في توقفه عن العمل، بالتوازي مع مرحلة ثانية تتعلق بتجديد كامل الشبكة الكهربائية للجسر وتركيز مجموعة انظمة مراقبة بالكاميرا، والحماية من الحرائق والتهيئة اللوجستية لكامل برج المراقبة وغيرها من الاجراءات الكفيلة بضمان تأمين سلامة الجسر وتفعيل ديمومته، وفق نفس المصدر.



يذكر أنّه تم في إطار مهمة فنية أوكلت لمكتب دراسات تونسي بمعية مكاتب دراسات اجنبية إعداد كراسات الشروط بطلبي عروض الأول دولي ويشمل دراسة القيام بمهمة اختبارات معمقة وإصلاح وصيانة للهيكل الحديدي ونظام الرفع الميكانيكي للجسر، بينما طلب العروض الثاني وطني ويشمل دراسة مهمة القيام باختبارات معمقة وإصلاح وصيانة للهيكل الثابت للجسر أي الهندسة المدنية للمنشأة.

ويعتبر الجسر المتحرك ببنزرت من المميزات الخاصة بالجهة، وهو منشأة إستراتيجية ذات أهمية قصوى محليا وجهويا ووطنيا ودوليا باعتباره يسمح بمرور السفن لقنال بنزرت والميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة، وقد تم بنائه بين سنتي 1978 و 1980 وافتتح لحركة المرور بين ضفتي القناة عبر المدينة في شهر جوان من سنة 1980 ويبلغ طوله 105 أمتار وعرضه حوالي 13 مترا وارتفاعه عن سطح البحر 15 مترا وهو مصنع من الصلب.

