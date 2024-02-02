نيجيريا تهزم أنغولا وتتأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا

تاهل المنتخب النيجيري الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم (2023 ز1) اثر فوزه اليوم الجمعة على نظيره الانغولي 1-صفر في المباراة التي دارت في ملعب فيليكس هوفوات بوانيي بابيدجان.

سجل هدف المباراة الوحيد اديمولا لوكمان في الدقيقة 41.

وستلتقي نيجيريا في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الراس الاخضر وجنوب افريقيا التي ستجرى غدا السبت.





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