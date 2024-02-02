القبول الوقتي لمشروع أشغال تجديد الأنظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك ببنزرت يوم 31 جانفي 2024

أفادت وزارة التجهيز والإسكان، ان القبول الوقتي لمشروع "أشغال تجديد الأنظمة الكهربائية والآلية للجسر المتحرك ببنزرت"، والمنجز من طرف شركة تونسية متخصصة في الأشغال الكهربائية، تمّ الأربعاء 31 جانفي 2024.



وتشمل الصفقة جملة من العناصر التي تتعلق بأشغال التّجديد الكلي للشّبكة الكهربائية وتجديد أنظمة التّحكم الآلي والأوتوماتيكي للجسر وذلك بتركيز 4 مغيرات سرعة للمحركات ومنظومتي تحكم أوتوماتيكي، وفق بلاغ اصدرته الوزارة ليل الخميس.





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كما تتضمن عناصر الصّفقة، أشغال تجديد منظومة الحماية من الحرائق، الإنذار والإطفاء الآلي بالمقرات الفنية، وتركيز منظومة مراقبة عبر 16 كاميرا مراقبة لجميع مكونات الجسر الى جانب تركيز مولد طاقة ثاني، احتياطي، خاص برفع الجسر.



وتهمّ الصفقة، أيضا، تكوين الفريق التقني العامل بالجسر المتحرك ببنزرت حول المعدات الحديثة المركزة ومنظومة التحكم الآلي الجديدة و منظومة الحماية من الحرائق.



وذكّرت الوزارة بان الأشغال كانت انطلقت يوم 2 أكتوبر 2023، وانها تمت في الآجال التعاقدية المقدرة بـ 120 يوما، وذلك بخبرات تونسية ذات كفاءة عالية. كما اشارت الى الشركة التونسية في احترام الآجال لتامين عودة الجسر لسالف نشاطه خلال المرحلة الأولى من الصفقة بتاريخ 2 ديسمبر 2023 ، وذلك في أقل من 60 يوما.



يذكر ان تونس نشرت طلب عروض دولي مفتوح للقيام بالاختبارات المعمقة ودراسة إصلاح وصيانة الهيكل الحديدي ونظام الرفع الميكانيكي للجسر المتحرك ببنزرت في وقت صدر فيه طلب عروض وطني مفتوح للقيام بالاختبارات المعمقة ودراسة إصلاح وصيانة الهيكل الثابت للجسر المتحرك ببنزرت.



وصدرت البيانات المتعلقة بطلبي العروض المذكورين آنفا عن وزارة التجهيز والإسكان يوم 25 جانفي 2024، علما وان آخر أجل لإيداع مطالب الترشح لطلب العروض الوطني حددت ليوم 14مارس 2024 في حين تنتهي آجال قبول ملفات الترشح لطلب العروض الدولي يوم 6 مارس 2024 .



وكانت الفرق الفنية والإدارية المكلفة بأشغال المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت، نجحت يوم 19 نوفمبر 2023 ، في القيام بالرّفعات التجريبية للجسر وتجربة المنظومة الجديدة التي تم تركيزها به .



وقد شهد جسر بنزرت المتحرك، يوم 26 جويلية 2023، نشوب حريق هائل بكافة مكونات غرف التحكم الكهروميكانيكية ، الامر الذي استوجب تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة وادى الى تعطل الجسر.

وأعلنت وزارة التجهيز مطلع جانفي 2024 أنّ الصفقة الخاصة بإنجاز القسط الرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد أسندت الى شركة صينيّة "مجمع سيشوان للطرقات والجسور".



