الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بلاعبين اثنين من السنغال

عزز الاتحاد المنستيري فريق اكابر كرة القدم بالمهاجم الدولي السنغالي الحاجي عمر فال بعقد لمدة 3 مواسم وبمواطنه متوسط الميدان الدفاعي مصطفى سامب اتحادي بعقد لـمدة 4 مواسم.

كما انتدب النادي لاعب شبان اودينيزي الإيطالي الظهير الايسر رائد الجزيري اتحادي لـ 3 مواسم

ويراهن الاتحاد المنستيري الذي يخوض مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى على اللعب من اجل مراتب متقدمة في السباق .ويستضيف في الجولة الافتتاحية لمرحلة الثانية جاره النجم الساحلي.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار