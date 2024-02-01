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الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بلاعبين اثنين من السنغال

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 13:25 قراءة: 0 د, 22 ث
      
عزز الاتحاد المنستيري فريق اكابر كرة القدم بالمهاجم الدولي السنغالي الحاجي عمر فال بعقد لمدة 3 مواسم وبمواطنه متوسط الميدان الدفاعي مصطفى سامب اتحادي بعقد لـمدة 4 مواسم.
كما انتدب النادي لاعب شبان اودينيزي الإيطالي الظهير الايسر رائد الجزيري اتحادي لـ 3 مواسم
ويراهن الاتحاد المنستيري الذي يخوض مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى على اللعب من اجل مراتب متقدمة في السباق .ويستضيف في الجولة الافتتاحية لمرحلة الثانية جاره النجم الساحلي.


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