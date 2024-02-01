كأس آسيا 2023 : إيران تتأهل لربع النهائي بعد الفوز على سوريا بركلات الترجيح

تأهل المنتخب الإيراني امس الأربعاء إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره السوري 5-4 على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الدور ثمن النهائي.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم المنتخب الإيراني عن طريق مهدي تاريمي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب سوريا التعادل في الشوط الثاني عن طريق عمر خربين (64 من ضربة جزاء).

وفي ركلات الترجيح سجل منتخب إيران خمس ركلات بنجاح، في حين أحرز المنتخب السوري ثلاثة أهداف من أربع ركلات.



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وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم تاريمي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي منتخب إيران في الدور ربع النهائي يوم السبت، مع منتخب اليابان الذي فاز على البحرين 3-1.