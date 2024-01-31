الكرم| إلقاء القبض على 3 أشخاص وحجز مخدّرات في إطار التصدّي لترويج المخدّرات بمحيط المؤسسات التربوية

تمكّنت دوريّة تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة الكرم بالعاصمة، وإلقاء القبض على عدد 3 أشخاص وحجز 141 قرصا مخدرا، وذلك في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحدّ من ظاهرة ترويج المخدّرات بمحيط المؤسسات التربوية.



كما تمكنت دورية مشتركة بين وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة ووحدات مركزية من إدارة الاستعلامات والأبحاث من ضبط 3 أشخاص وحجز لديهم قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي و مبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، حسب بلاغين للحرس الوطني.



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