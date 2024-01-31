تطوير التعاون في المجال البرلماني محور لقاء رئيس البرلمان بسفير جمهورية المجر بتونس

مثّل تطوير التعاون في المجال البرلماني عبر تكثيف فرص اللقاء وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات البرلمانية، محور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ، اليوم الاربعاء بقصر باردو، مع سفير جمهورية المجر بتونس لاخوس ميل .



وأكّد الجانبان ، وفق بلاغ للبرلمان ، على العلاقات العريقة القائمة بين تونس والمجر والعمل المشترك على مزيد دعمها في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية، وكذلك على الصعيد الأكاديمي والثقافي والسياحي، مشدّدين على الدور الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية في تجسيم هذه الأهداف.





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وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب، عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين تونس والمجر، مبرزا ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنويع مجالاته وتطويرها. وأشار في هذا الاطار، الى التعاون المثمر القائم في مجال النقل الحديدي، وأهمية تكثيف الجهود لمد جسر جوّي مباشر بما يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي.



وعبر عن تقديره لمبادرة المجر بالترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين لمزاولة دراستهم بالمجر، لما لها من تأثير ايجابي في تعزيز التقارب بين الشعبين الصديقين، باعتبار ان التبادل الثقافي و العلمي يمثل همزة وصل بين الشعوب.



وأكّد الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع البلدان الأوروبية، والتطورات الإيجابية لهذه العلاقات وفق رؤية تقوم على العمل المشترك من اجل تعزيز التعاون التونسي الأوروبي على اساس الاحترام والتعايش في كنف التعاون جنوب_ شمال، بما يحفظ لجميع بلدان البحر الأبيض المتوسط أمن المنطقة واستقرارها، وتتم معالجة القضايا المطروحة في اطار الاحترام المتبادل.



وأعرب بودربالة، عن تقديره لمواقف المجر الإنسانية والحقوقية ومساندتها للقضايا العادلة، وعن قلق تونس إزاء ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة ودوس على حقوقه، داعيا الى تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وايصال المساعدات.



من جهته، أعرب السفير المجري عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي، ورغبة بلاده المتواصلة واستعدادها لمزيد دعمه وتنويعه، مبرزا تطوّر التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، والذي يتجلى في مبادرة بلاده في الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين بالمجر، واعتبارهم سفراء لتونس بالمجر.



وأعرب السفير عن أمله في ان تتم قريبا برمجة الدعوة الموجهة الى رئيس مجلس نواب الشعب من نظيره المجري، في سياق الحرص على تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين، مشيرا على صعيد آخر الى اهتمام المجر بتردّي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع.

