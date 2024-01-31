كأس إفريقيا للأمم 2023+1: وليد الركراكي " أتحمل كامل المسؤولية عن هذه النتيجة السلبية "

في ما يلي تصريحات عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والجنوب الإفريقي (0-2)، مساء أمس الثلاثاء، بملعب لوران بوكو بسان بيدرو،في اطار ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.



- وليد الركراكي (مدرب المنتخب المغربي)..

" منتخب جنوب إفريقيا لعب المباراة التي احتاجتها للفوز. لم نتمكن من تجسيد الفرص التي أتيحت لنا . خلقنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح . ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية وكنا متسرعين في تحركاتنا . أتمنى أن يتعلم اللاعبون من هذا الفشل وخاصة الشباب منهم ". أردنا أن نهدي اللقب لجمهورنا الذي آزرنا. أشعر بالاستياء من أجله. أتحمل كامل المسؤولية عن هذه النتيجة السلبية".



- هوغو بروس (مدرب منتخب جنوب إفريقيا)

-تيبوهو موكوينا (اختير رجل المباراة)

وقال عن ضربة ضربة الجزاء المهدورة " ضربة الجزاء كان من شأنها أن تغير كل شيء، وضعت ثقتي في أشرف حكيمي. إنها منافسة معقدة بالنسبة للجميع. اليوم (امس الثلاثاء) ، الفشل يعود للمدرب وليس للاعبين، لأنهم قدموا أفضل ما لديهم".واضاف " أنا لا أرى النصف الممتلئ من الكأس أو نصفها الفارغ . يجب أن نقبل الهزيمة ونهنئ منتخب جنوب إفريقيا. في الشوط الأول كنا حذرين جدا. الهدف أيقظنا. قاتلنا حتى النهاية بأسلحتنا. لدينا فريق جيد . لقد فشلنا بالتأكيد ، لكننا سنفكر وسنمضي قدما. ليست نهاية العالم"."أنا سعيد جدا بهذا الانتصار. المغرب منتخب كبير، وهو البلد الإفريقي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). لقد حققنا إنجازا عظيما. خلال أطوار المباراة، لعب الفريقان بحذر كبير، لاسيما في الجولة الأولى. صحيح أنه أتيحت للمغرب فرص كبيرة، غير أننا تمكنا من التسجيل في النهاية. لقد طبق اللاعبون التعليمات بحذافيرها وكانوا منضبطين جدا".واضاف " بكل موضوعية، المغرب يتوفر على لاعبين أقوى منا بكثير، لذا حاولنا أن نلعب بشكل جماعي وأن نشكل كتلة واحدة وألا نترك المساحات. لقد راكمنا نضجا وتجربة خلال هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم. فرغم أننا لم نلعب بشكل جيد في البداية، إلا أننا حسّنا من مستوانا. وبالرغم من أن الفريق يتعرض لانتقاد كبير في جنوب إفريقيا، إلا أنني حاولت منح الفرصة للاعبين المحليين، الذين نجحوا في إظهار موهبتهم "."كانت مباراة صعبة. لم يخطر ببال أحد أنه بالإمكان هزم منتخب المغرب والتأهل إلى ربع النهائي. كنا نعلم يقينا أن المغرب أقوى منا بكثير. في المحصلة، النسخة الحالية من كأس إفريقيا للأمم مليئة بالمفاجآت، ولا أحد يستطيع التنبؤ بمن سينتصر".