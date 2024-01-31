كأس إفريقيا للأمم 2023 - جنوب افريقيا تطيح بالمغرب وتكمل عقد المنتخبات المتاهلة الى ربع النهائي

تاهل منتخب جنوب افريقيا إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار - 2023) اثر فوزه على المنتخب المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.



وسجل هدفي جنوب افريقيا اللاعب ايفيدونس ماكغوبا (د 57) وتوبوهو ماكنوها (د90 ز6). واهدر لاعب المنتخب المغربي اشرف حكيمي ركلة جزاء في الدقيقة 85.





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وسيواجه منتخب جنوب افريقيا في الدور ربع النهائي من المسابقة السبت المقبل، منتخب الراس الاخضر الذي كان تاهل على حساب موريتانيا (1-صفر).



