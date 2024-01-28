كأس الأمم الافريقية: نيجيريا تكسب كلاسيكو الكرة الافريقية امام الكاميرون بثنائية وتصعد الى ربع النهائي

تأهل المنتخب النيجيري الى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم الجارية حاليا بكوت ديفوار اثر فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم السبت على ملعب فيليكس هوفوات بوانيي بابيدجان لحساب الدور ثمن النهائي.

وسجل هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 36 و90 عن طريق أديمولا لوكمان.

وكان حكم اللقاء المغربي رضوان جيد قد ألغى هدفا أحرزه اللاعب النيجيري سيمي اجاي في الدقيقة التاسعة بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الفار.

وسيضرب المنتخب النيجيري يوم الجمعة القادم موعدا في الدور ربع النهائي مع نظيره الأنغولي الذي كان تأهل في وقت سابق على حساب المنتخب الناميبي بثلاثية نظيفة.



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