سبالينكا تهزم غوف وتصعد لنهائي أستراليا للتنس

قطعت أرينا سبالينكا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة 7-6 و6-4 في مباراة مثيرة اليوم الخميس لتبلغ المباراة النهائية التي ستواجه فيها الفائزة من لقاء نصف النهائي الثاني بين تشينغ قينوين وديانا ياستريمسكا المتأهلة من التصفيات.



وفي إعادة لنهائي أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي، بدأت اللاعبتان المباراة بصورة متباينة إذ أطلقت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء ضربة إرسال ساحقة واستغلت ضرباتها الأمامية في الحفاظ على إرسالها قبل أن تستغل خطأين مزدوجين من غوف لتكسر إرسالها.

لكن ما تلى ذلك كان منافسة حامية بين اللاعبتين الطامحتين في التقدم من أجل حصد اللقب الثاني في البطولات الكبرى، وكانت سبالينكا هي من تماسكت لتصبح أول لاعبة منذ سيرينا وليامز في 2016 و2017 تتأهل إلى نهائي ملبورن مرتين على التوالي.



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وقالت سبالينكا "أعتقد أنني كنت قادرة على التركيز على نفسي. فكرت أنها ستتحرك بشكل جيد للغاية، وأنها ستعيد كل الكرات نحوي وكنت مستعدة للرد عليها. لقد كنت مستعدة لأي شيء اليوم وأعتقد أن ذلك كان المفتاح (للفوز)، إلى جانب التشجيع، حين لعبت هنا آخر مرة لم أحصل على أي نوع من التشجيع تقريبا".

وردت غوف على الفور وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال لكن إرسال بطلة أمريكا المفتوحة (19 عاما) تراجع ما سمح لسبالينكا بتهدئة نفسها بعد تأخرها 6-5 لتحسم المجموعة الأولى.

ومضت المجموعة الثانية سجالا لتتعادل اللاعبتان 4-4 بينما تغلبت قوة سبالينكا (25 عاما) على سرعة غوف وتقدمت حاملة اللقب المصنفة الثانية على منافستها بفضل كسر حاسم للإرسال عندما أرسلت اللاعبة الأمريكية الشابة كرة إلى خارج الملعب قبل أن تحسم سبالينكا الفوز بإرسالين قويين.

وقالت سبالينكا، التي خسرت مباراة امتدت لثلاث مجموعات أمام غوف في نهائي فلاشينغ ميدوز "أستمتع حقا باللعب (ضد جوف) إنها لاعبة رائعة، وسواء فزت أو خسرت تكون المباريات كبيرة".

وأضافت ضاحكة "أتمنى حقا أن نلعب الكثير من النهائيات في المستقبل، بالطبع أريد الفوز بها جميعا".

وتتطلع سبالينكا لأن تصبح أول لاعبة تفوز بلقب فردي السيدات في أستراليا المفتوحة مرتين متتاليتين منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2012 و2013.