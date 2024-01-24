جلال القادري يعلن انسحابه من تدريب المنتخب التونسي

أعلن جلال القادري انسحابه من تدريب المنتخب التونسي اثر الخروج من الدور الاول لكاس الامم الافريقية لكرة القدم 2023+1 المقامة حاليا بكوت ديفوار بعد التعادل السلبي أمام منتخب جنوب افريقيا في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء بمدينة كورهوغو لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة.



وأوضح جلال القادري في تصريح تلفزي أنّ عقد الاهداف الذي يربطه بالجامعة التونسية لكرة القدم ينص على بلوغ الدور نصف النهائي لكاس الامم الافريقية وهو ما لم يتحقق معتبرا ان المباراة اليوم امام جنوب افريقيا هي الاخيرة له على راس المنتنخب التونسي.





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وأشار الى أنّه يتحمل المسؤولية الكاملة في انسحاب المنتخب من الدور الأول للمرة الأولى منذ نسخة 2013 بجنوب افريقيا معربا عن الاعتقاد ان الحظ لم يحالف لاعبيه في مباراتهم امام منتخب "بافانا بافانا".

وأفاد أنّ المنتخب التونسي افتقد لثوابته الهجومية ما جعله يعجز عن تجسيم الفرص "المحدودة" التي صنعها على حد تعبيره رغم تفوقه في نسبة امتلاك الكرة خصوصا في الشوط الأول قائلا في ذلك انّ المنتخب وجد صعوبات من حيث السرعة في الأمتار الثلاثين الأخيرة.

ولاحظ جلال القادري أنّ خسارة المباراة الأولى في الدور الأول أمام المنتخب الناميبي بنتيجة هدف دون رد أثرت بشكل سلبي على معنويات اللاعبين ماجعلهم يعيشون ضغطا كبيرا في بقية المشواروفق تقديره.

يذكر أنّ جلال القادري (52 عاما) كان قد خلف منذر الكبير على رأس المنتخب التونسي اثر الخروج من كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون من الدور ربع النهائي.

وقاد جلال القادري المنتخب التونسي الى التأهل الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 أين تعادل مع الدنمارك صفر-صفر وخسر امام أستراليا بهدف دون رد وفاز على المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 بهدف نظيف.

وبلغت الحصيلة الجملية للمباريات التي تولى فيها جلال القادري الاشراف على المنتخب التونسي بين رسمية وودية 27 مقابلة حقق خلالها 14 انتصار و6 تعادلات مقابل 7 هزائم.