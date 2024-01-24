وزيرة الأسرة تفتتح وحدة لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم بولاية أريانة

افتتحت ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، اليوم الأربعاء خلال زيارة عمل أدتها إلى ولاية أريانة، وحدة لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم.



واطلعت الوزيرة بالمناسبة على مختلف مكوّنات الوحدة المتمثّلة في مكتب للأخصائي النفساني ومكتب للأخصائي في تقويم النطق وفضاء لاستقبال الأولياء وفضاء للأنشطة الحسيّة الحركيّة وفضاء للتعهد بالأولياء ومرافقتهم وتوعيتهم وتأهيلهم في كيفية التعامل مع أبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم بالإضافة إلى ركن خاص للترغيب في المطالعة.





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وأفادت الوزيرة أنّ هذه الوحدة لدعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم هي الرابعة من نوعها على المستوى الوطني بطاقة تعهّد سنوية تقدر بـ 420 طفلا(ة) و 800 وليّا (ة) و 120 مربيّا، مشيرة إلى أن هذه الوحدة ستستقبل سنويا، في إطار انفتاحها على المحيط ودعم دورها التحسيسيّ، 1000 طفلا و توفر دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة 1000 وليا(ة). كما يتم التعهد حاليا في هذه الوحدة ب 59 طفلا (ة).



وأضافت أنّ وحدة دعم قدرات الأولياء والتّعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التّعلّم المحدثة بولاية أريانة ستقدّم دورات تكوينيّة تحسيسيّة لفائدة الأولياء والإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة المعنية بالبرنامج بمدارس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي وبالأقسام التحضيرية، ولفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين والأخصائيين في تقويم النطق، وستسهر على دعم قدرات الأولياء ومرافقتهم وإرشادهم وتوجيههم في مجال التعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات التعلّم.



وقد أوكلت الوزارة مهمّة تسيير هذه الوحدة للجمعية التونسية للتدخل النفسي البيداغوجي وفق اتفاقية شراكة مبرمة بين الجانبين للغرض بمنحة تمويل عمومي قدرها 107 ألف دينار سنويّا لمدّة 3 سنوات.