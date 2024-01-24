كاس امم افريقيا - الجزائر - بلماضي يعلن استقالته للاعبيه

افادت وكالة الانباء الجزائرية (واج)، اليوم الاربعاء نقلا عن مصدر رسمي، بان المدرب جمال بلماضي اعلن عن استقالته من تدريب المنتخب الجزائري للاعبين بحجرات الملابس عقب هزيمة المنتخب الجزائري امام نظيره الموريتاني 0-1 بملعب بواكي واقصائه من الدور الاول في كاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار.واشارت "واج" الى ان بلماضي الذي يتولى تدريب منتخب "الخضر" منذ اوت 2018 على تحية لاعبيه واحدا تلو الاخر بعد الفشل في التاهل الى نهائيات هذه المسابقة للمرة الثانية على التوالي مضيفة حسب ذات المصدر ان بلماضي سيرسم استقالته بمجرد العودة الى الجزائر.وكان المنتخب الجزائري استهل البطولة بالتعادل مع كل من انغولا 1-1 وبوركينافاسو 2-2 قبل ان ينهزم امام موريتانيا 0-1 في مباراة كان يكفيه فيها التعادل للتاهل الى الدور ثمن النهائي.