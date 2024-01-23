كاس الامم الافريقية 2023 : تاهل تاريخي لموريتانيا وانغولا تضمن الصدارة على حساب بوركينا فاسو

كسب المنتخب الموريتاني رهان التاهل الى الدور ثمن النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة القدم المقامة حاليا بكوت ديفوار بفوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة على ملعب السلام بمدينة بواكي.



وجاء هدف المباراة عن طريق محمد يالي في الدقيقة 37 ليتمكن المنتخب الموريتاني لاول مرة في تاريخه من تخطي الدور الاول لكاس الامم الافريقية في ثالث مشاركة له بعد عامي 2019 و2021 بعدما رفع رصيده الى 3 نقاط في المركز الثالث ليكون احد افضل اربعة منتخبات متحصلة على المرتبة الثالثة.

وفي المقابل، مني المنتخب الجزائري الذي توقف رصيده عند نقطتين في المركز الرابع والاخير بخيبة امل كبيرة بعدما فشل للنسخة الثانية على التوالي في تجاوز الدور الاول وبقي للمباراة السادسة تواليا دون انتصار في النهائيات القارية منذ فوزه في نهائي دورة 2019 بمصر على السنغال بهدف نظيف.



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وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، فاز المنتخب الانغولي على نظيره البوركيني بهدفين نظيفين عن طريق مابولولو في الدقيقة 36 وزيني في الدقيقة 90+2. وتاهل المنتخبان الى الدور ثمن النهائي، انغولا كتصدرة بمجموع 7 نقاط وبوركينا فاسو كثانية برصيد 4 نقاط.

