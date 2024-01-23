كاس الامم الافريقية لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغيني 37-24 ويصعد الى الدور قبل النهائي

اكمل المنتخب التونسي عقد المنتخبات المتاهلة الى الدور نصف النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة اليد اثر فوزه على نظيره الغيني بنتيجة عريضة 37-24 (الشوط الاول 17-12) في مباراة الدور ربع النهائي التي اقيمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي وقت سابق، ضمنت منتخبات مصر والجزائر والراس الاخضر تاهلها الى المربع الذهبي بفوزها على التوالي على منتخبات انغولا 37-25 والكونغو الديمقراطية 36-23 والمغرب 31-22.



وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المقرر يوم الخميس المقبل نظيره المصري حامل لقب النسختين الاخيرتين في اعادة للمواجهة التي جمعت بينهما منذ عامين في نفس المرحلة من السباق في القاهرة ايضا عندما فاز حينها البلد المضيف بنتيجة 29-27.



...



اما الدور نصف النهائي الثاني، فسيجمع يوم الخميس كذلك بين منتخبي الجزائر والراس الاخضر.

وسيتاهل الفائز باللقب القاري الى اولمبياد "باريس 2024" فيما سيترشح أصحاب المراكز الخمسة الاولى لبطولة العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا والدانمارك والنرويج.



وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي :

الثلاثاء 23 جانفي 2024

الجزائر - الكونغو الديمقراطية 36-23

الراس الاخضر - المغرب 31-22

مصر - انغولا 37-25

تونس - غينيا





الدور نصف النهائي

الخميس 25 جانفي 2024

الجزائر - الراس الاخضر

تونس - مصر





السبت 27 جانفي 2024

اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث والرابع

الدور النهائي



